¿Elon Musk está por lanzar un teléfono con cobertura total satelital? Aquí lo confirmamos

Durante meses circuló mucha información sobre el supuesto lanzamiento de un móvil fabricado por la empresa Tesla. Aunque los videos virales muestran un teléfono satelital futurista, la realidad indica que hoy no existe un aparato físico vendido por Elon Musk, sino una tecnología de conectividad muy avanzada que llegaría a teléfonos gama alta de otras compañías.

Los rumores del Tesla Pi y la realidad del teléfono satelital Desde hace un tiempo, las redes sociales se llenaron de renders y maquetas de un supuesto equipo llamado Model Pi. Estos contenidos aseguran que el teléfono tendría carga solar y una carcasa que cambia de color con la luz. Sin embargo, se trata de diseños creados por fanáticos o mediante herramientas de generación de imágenes que no tienen ningún respaldo oficial. El millonario aclaró varias veces que meterse a fabricar un smartphone no está en sus planes inmediatos, salvo que la situación con las tiendas de aplicaciones se ponga muy difícil.

image El diseño del supuesto teléfono satelital de Tesla circula en redes pero no es un producto oficial de la marca. Imagen extraída de la web El dueño de X comentó en varias entrevistas que el mercado de los celulares ya está muy maduro. No tiene ganas de pelear contra gigantes como Apple o Samsung si no es algo necesario. Para Musk, el hardware del teléfono es apenas una ventana y lo que realmente le importa es quién controla esa conexión. Por eso, aunque veas videos en YouTube que dicen que el equipo sale el mes que viene, la verdad es que Tesla no tiene ninguna línea de montaje preparando un dispositivo de bolsillo. Los rumores se alimentan de la expectativa, pero hoy por hoy, el proyecto es puro humo digital.

La tecnología móvil de Starlink que ya usamos hoy Lo que sí es totalmente real es la capacidad de los satélites de Starlink para dar señal a celulares que ya tenemos en la mano. A finales de 2024 y durante todo el 2025, SpaceX lanzó al espacio cientos de satélites con la función "Direct to Cell". Esta tecnología móvil permite enviar mensajes de texto, datos y hacer llamadas desde cualquier rincón del planeta sin necesidad de comprar un aparato especial o una antena parabólica gigante.

image La empresa SpaceX ya ofrece conexión desde el espacio para modelos de teléfonos gama alta mediante Starlink. Starlink Esta capacidad de conexión directa es el verdadero plan de Musk. En lugar de gastar fortunas en fabricar un aparato nuevo, prefiere que el iPhone o el Samsung que ya tenés en el bolsillo se conecte a sus satélites cuando te quedás sin señal en el medio del campo o en la montaña. Es una movida mucho más inteligente: cobra por el servicio de red sin tener que fabricar pantallas o baterías. Ya existen acuerdos con operadoras en varios países para que esta conexión de emergencia funcione de forma transparente para el usuario.