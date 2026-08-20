El truco para mantener limpio el altavoz del celular y evitar que el microfono se escuche cada vez peor

El celular acompaña prácticamente cada momento de la vida cotidiana y, como consecuencia, sus componentes quedan expuestos a polvo, grasa, restos de maquillaje y otras partículas. Aunque la pantalla suele concentrar la mayor atención al momento de la limpieza , el altavoz y los micrófonos también necesitan mantenimiento.

La frecuencia recomendada depende del uso y del ambiente en el que se encuentre el dispositivo. Como regla general, una limpieza superficial cada una o dos semanas resulta suficiente para retirar la suciedad acumulada, mientras que una limpieza más profunda puede realizarse una vez al mes.

El objetivo no es solamente mantener una buena apariencia. Cuando las pequeñas rejillas que protegen los componentes de audio comienzan a acumular residuos, el sonido puede perder volumen y claridad. En algunos casos también aparecen distorsiones que hacen que las voces se escuchen lejanas o apagadas.

Los teléfonos actuales suelen incorporar entre dos y cuatro micrófonos ubicados en distintos sectores del equipo. El principal, generalmente situado en la parte inferior, interviene en llamadas y grabaciones de voz, mientras que otros cumplen funciones relacionadas con la cancelación del ruido ambiental y la grabación de video.

Para el mantenimiento habitual, uno de los métodos más seguros consiste en utilizar un paño de microfibra seco y un cepillo limpio de cerdas suaves. La limpieza debe realizarse sin aplicar líquidos directamente sobre las rejillas.

Mantener el celular limpio evita obstrucciones en altavoces y micrófonos que pueden reducir notablemente la calidad sonora.

Una buena práctica es retirar primero la funda protectora e inspeccionar los orificios con una fuente de luz. El teléfono puede sostenerse ligeramente inclinado hacia abajo mientras se utiliza el cepillo, de manera que las partículas desprendidas caigan fuera del dispositivo en lugar de introducirse todavía más.

Cuando existe suciedad adherida, también puede recurrirse con cuidado a una pequeña cantidad de masilla adhesiva, aplicándola suavemente sobre las rejillas y retirándola después. Para la superficie exterior, se puede utilizar un paño de microfibra apenas humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o superior, evitando que el líquido ingrese por los orificios.

Si el celular estuvo expuesto a harina, arena, aserrín u otros ambientes con partículas finas, no conviene esperar hasta la próxima limpieza mensual. En esas situaciones, resulta recomendable retirar la suciedad cuanto antes.

Nunca utilices objetos punzantes para limpiar el celular, porque pueden romper las rejillas protectoras y afectar componentes internos. Shutterstock

Los errores que pueden arruinar el teléfono

Limpiar no significa introducir cualquier objeto en las pequeñas aberturas del celular. De hecho, algunas de las prácticas más habituales pueden provocar daños.

El uso de agujas, alfileres, clips u otros objetos punzantes puede romper la malla protectora o afectar la membrana interna del altavoz. Además, una intervención de este tipo podría comprometer la resistencia al agua del equipo.

Otro método que conviene evitar es el aire comprimido a alta presión. La fuerza del aire puede dañar la membrana del altavoz o desplazar componentes internos, especialmente si se aplica directamente y demasiado cerca de las rejillas.

Tampoco es aconsejable colocar líquidos directamente sobre el teléfono. Incluso el alcohol común puede resultar perjudicial porque contiene agua y, si penetra en el interior, podría favorecer la oxidación de algunos componentes.

Celular y alcohol requieren precauciones: aplicar productos sobre paños adecuados y nunca directamente sobre pantallas. Imagen generada por la IA

Qué ocurre si nunca se limpian

La acumulación progresiva de suciedad puede terminar afectando tanto al altavoz como a los micrófonos. Cuando las rejillas quedan parcialmente obstruidas, el sonido puede perder potencia y definición. Si los residuos alcanzan zonas sensibles, también pueden aparecer vibraciones irregulares y un audio distorsionado o con un tono metálico.

En el caso de los micrófonos, el problema puede ser todavía más evidente durante una llamada. La otra persona puede escuchar una voz débil, lejana o distorsionada, mientras que las grabaciones de audio y video también pueden perder calidad.

Por eso, dedicar unos minutos cada una o dos semanas a retirar polvo y grasa resulta una medida sencilla para conservar el rendimiento del celular. La clave está en hacerlo con herramientas suaves, sin líquidos directos y, sobre todo, sin intentar introducir objetos en las pequeñas aberturas del dispositivo.