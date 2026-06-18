El iPhone Fold de Apple demoraría su lanzamiento oficial hasta el próximo año

El desarrollo de pantallas flexibles registra un cambio de agenda por parte de los principales fabricantes de la industria tecnológica global. La corporación Apple planea postergar la llegada del nuevo iPhone Fold, un dispositivo móvil que alterará la composición del catálogo corporativo mediante la adopción de una estructura articulada.

Modificaciones en el calendario de la cadena de suministro de Apple Las filtraciones difundidas en GMSArena son procedentes de los proveedores de componentes electrónicos e indican un retraso en los planes originales de fabricación en serie. El director ejecutivo de la firma Largan Precision, Lin En-ping, afirmó que el cuarto trimestre de este año presentará un nivel de actividad superior debido a factores de programación de nuevos productos de sus clientes, con algunos lanzamientos anticipados para el tercer trimestre y otros pospuestos para principios del próximo año. Los analistas del sector tecnológico consideran que estas declaraciones hacen referencia directa al proceso de ensamblaje de la nueva terminal de la manzana.

El cronograma de entregas de los talleres electrónicos de Apple registra modificaciones técnicas para el cierre de la temporada. Imagen generada con IA La expectativa general estipulaba que el primer iPhone Fold funcionaría como la presentación complementaria durante el evento central del iPhone 18 Pro en el mes de septiembre. Las fuentes de la industria evalúan la posibilidad de que la empresa realice un anuncio preliminar durante la conferencia de prensa otoñal para exhibir el equipo como un dispositivo de próxima aparición, emulando la estrategia comercial aplicada con el modelo de la generación diez en temporadas pasadas. Esta determinación postergaría la distribución general en los comercios minoristas internacionales.

Proyecciones comerciales para el primer teléfono plegable de la marca La corporación mantendrá la división de sus eventos anuales de hardware en dos etapas diferenciadas para optimizar el alcance de sus comunicaciones. La primera fase del mes de septiembre concentrará la atención en las variantes de jerarquía avanzada de la línea de teléfonos. En cambio, las opciones básicas del catálogo y la variante de diseño ligero llegarán a los mercados globales durante el período primaveral del año venidero. Este desfasaje logístico influye de forma directa en las estimaciones de distribución del nuevo ecosistema lógicos de la firma.

Render del próximo iPhone Fold. Imagen generada con IA Las previsiones que posicionaban a Apple dentro de los tres mayores distribuidores del sector durante la presente temporada resultaron prematuras ante los nuevos datos de los talleres de montaje. A pesar de los contratiempos lógicos de la infraestructura, los especialistas de mercado proyectan que el primer teléfono plegable de la marca registrará un despacho inicial de 11 millones de unidades durante sus primeros doce meses de disponibilidad en las tiendas. Este volumen de ventas generará un impacto directo en la competitividad de la categoría.