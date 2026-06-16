Todas las novedades de iOS 27 que nos dejó Apple en WWDC

La conferencia anual para desarrolladores concretó el lanzamiento de las versiones beta de Apple iOS 27 de sus plataformas.

Los ingenieros de Apple optimizaron el planificador de la CPU para acelerar el inicio de las herramientas en terminales antiguos.

El software móvil de la manzana experimenta una renovación profunda para resolver las necesidades cotidianas de los usuarios. La reciente presentación de la marca Apple busca reestructurar las funciones del ecosistema móvil mediante la incorporación de modelos lógicos locales que agilizan el procesamiento de datos sin comprometer la seguridad de los registros personales.

Apple iOS 27- Interna 1 Tim Cook presentó las novedades técnicas de los diferentes sistemas operativos se detallaron ante la comunidad durante las sesiones de la WWDC. Apple - Youtube Disponibilidad del sistema operativo Las variantes de prueba de las plataformas ya iniciaron su distribución oficial. La beta para desarrolladores se encuentra disponible desde la jornada de la inauguración de la WWDC, mientras que la versión beta pública abrirá su acceso durante el mes de julio. Los usuarios generales recibirán la actualización definitiva en el período otoñal. Los requisitos de compatibilidad de iOS 27 abarcan a todos los terminales capaces de ejecutar la edición previa, lo que incluye a los modelos fabricados desde 2018 en adelante.

Evolución de Liquid Glass Apple iOS 27- Interna 3 Apple Liquid Glass: cambios y actualizaciones en el nuevo sistema operativo. Apple - Youtube La interfaz estética recibe refinamientos de diseño orientados a lograr una mayor armonía visual. El sistema operativo incorpora un nuevo control deslizante que permite ajustar la transparencia de las superficies, variando desde un acabado ultra claro hasta texturas translúcidas. La proyección de la luz en botones e íconos ahora se posiciona sobre un eje vertical en lugar de diagonal. Este cambio evoca las pautas de la interfaz Aqua que la empresa utilizaba a principios de la década de 2000.

Apple iOS 27- Interna 2 Esta nueva versión mejora el aspecto visual de Liquid Glass. Apple - Youtube Organización en Safari El navegador nativo suma herramientas automatizadas para optimizar la lectura de contenidos en la web. El explorador utiliza algoritmos inteligentes para agrupar las pestañas abiertas por temáticas de forma automatizada. La función Notifícame permite configurar intervalos regulares para que la aplicación verifique cambios específicos dentro de un sitio web. Además, la plataforma faculta la creación de extensiones simples mediante instrucciones dictadas en lenguaje natural.

Automatización en Calendario La agenda del teléfono asimila los nuevos modelos lógicos para simplificar la carga de la rutina diaria. El usuario puede añadir eventos describiendo las acciones con lenguaje corriente. El sistema analiza el texto, identifica el nombre de los invitados cruzando los datos con la libreta de contactos y detecta los horarios para agendar la cita de manera directa. Esta utilidad recibe una mejora en la velocidad de ejecución frente a los años anteriores.