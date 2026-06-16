Todas las novedades de iOS 27 que nos dejó Apple en WWDC
La conferencia anual para desarrolladores concretó el lanzamiento de las versiones beta de Apple iOS 27 de sus plataformas.
El software móvil de la manzana experimenta una renovación profunda para resolver las necesidades cotidianas de los usuarios. La reciente presentación de la marca Apple busca reestructurar las funciones del ecosistema móvil mediante la incorporación de modelos lógicos locales que agilizan el procesamiento de datos sin comprometer la seguridad de los registros personales.
Disponibilidad del sistema operativo
Las variantes de prueba de las plataformas ya iniciaron su distribución oficial. La beta para desarrolladores se encuentra disponible desde la jornada de la inauguración de la WWDC, mientras que la versión beta pública abrirá su acceso durante el mes de julio. Los usuarios generales recibirán la actualización definitiva en el período otoñal. Los requisitos de compatibilidad de iOS 27 abarcan a todos los terminales capaces de ejecutar la edición previa, lo que incluye a los modelos fabricados desde 2018 en adelante.
Evolución de Liquid Glass
La interfaz estética recibe refinamientos de diseño orientados a lograr una mayor armonía visual. El sistema operativo incorpora un nuevo control deslizante que permite ajustar la transparencia de las superficies, variando desde un acabado ultra claro hasta texturas translúcidas. La proyección de la luz en botones e íconos ahora se posiciona sobre un eje vertical en lugar de diagonal. Este cambio evoca las pautas de la interfaz Aqua que la empresa utilizaba a principios de la década de 2000.
Organización en Safari
El navegador nativo suma herramientas automatizadas para optimizar la lectura de contenidos en la web. El explorador utiliza algoritmos inteligentes para agrupar las pestañas abiertas por temáticas de forma automatizada. La función Notifícame permite configurar intervalos regulares para que la aplicación verifique cambios específicos dentro de un sitio web. Además, la plataforma faculta la creación de extensiones simples mediante instrucciones dictadas en lenguaje natural.
Automatización en Calendario
La agenda del teléfono asimila los nuevos modelos lógicos para simplificar la carga de la rutina diaria. El usuario puede añadir eventos describiendo las acciones con lenguaje corriente. El sistema analiza el texto, identifica el nombre de los invitados cruzando los datos con la libreta de contactos y detecta los horarios para agendar la cita de manera directa. Esta utilidad recibe una mejora en la velocidad de ejecución frente a los años anteriores.
Tarjetas dinámicas en Teléfono y Mensajes
La aplicación de llamadas levanta información de contexto relevante durante una comunicación activa. Al contactar a una aerolínea, el sistema despliega una tarjeta visual con los códigos de confirmación del pasaje para evitar la lectura por voz del asistente. En la herramienta de mensajería, la interfaz ofrece botones de acciones rápidas por debajo de los chats, facilitando la creación de recordatorios basados en el texto de la conversación.
Gestión y edición en Fotos
Los álbumes compartidos reciben una actualización que admite el almacenamiento de imágenes en resolución completa. El sistema añade permisos diferenciados para invitados y abre la participación a terminales con Android y Windows a través de la web de iCloud. En el plano de la edición, la herramienta Special Reframing altera la perspectiva de una captura y extiende el fondo de manera generativa para completar el encuadre.
Creación de pases en Wallet
La billetera digital estrena la función de digitalización de credenciales físicas mediante el uso de herramientas inteligentes. Los ciudadanos pueden fotografiar una membresía o boleto impreso para generar un pase virtual que incluye códigos de barra o QR. El mecanismo permite editar los campos de información en base a plantillas estándar de eventos, organizando los datos de admisión y locación de forma clara.
Ajustes en AirPods
El panel de configuración de los auriculares de Apple se renueva con un diseño concentrado. La sección de ajustes del sistema incorpora un ecualizador personalizable de tres bandas para calibrar de manera independiente los rangos de frecuencias bajas, medias y altas. Esta característica es compatible con los modelos AirPods 4, AirPods Pro y AirPods Max 2, otorgando un mayor control sobre la salida de audio.