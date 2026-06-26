El equipo de Claude revela las pautas técnicas gratis para diseñar el prompt perfecto

La división de inteligencia artificial aplicada de Claude publicó una guía de ingeniería de instrucciones basada en un caso de estudio real.

El diseño de instrucciones operativas para modelos de lenguaje de gran escala constituye una disciplina empírica que requiere procesos sistemáticos de prueba y corrección. Los ingenieros de la empresa desarrolladora de Claude compartieron un esquema metodológico para construir directivas eficaces, demostrando cómo la optimización de las estructuras sintácticas permite corregir errores de interpretación comunes y suprimir las respuestas erróneas del sistema.

El equipo de Claude promueve un enfoque empírico basado en la iteración sistemática para depurar los sesgos de las instrucciones. Claude Estructura modular y uso de etiquetas organizativas La metodología propuesta por el equipo de inteligencia artificial aplicada establece que un documento de instrucciones debe dividirse en secciones bien delimitadas para agilizar el procesamiento del software. El primer bloque debe definir de forma explícita el contexto de la tarea, asignando un rol operativo específico a la herramienta y detallando cuál es el objetivo final de la interacción. A continuación, el programador debe incorporar la información de fondo estática, como plantillas de documentos o estructuras de datos fijas, para que el modelo disponga de un marco de referencia preciso.

Asignar un rol y definir la tarea

Incorporar el contexto de fondo

Compartimentar con etiquetas XML

Enumerar las instrucciones de forma secuencial

Configurar restricciones (alucinaciones)

Estructurar el formato de salida

Auditar el pensamiento extendido e iterar Un aporte clave del manual técnico radica en la utilización de delimitadores basados en etiquetas XML, tales como <form> o <sketch>. Estos elementos sintácticos ordenan los diferentes bloques de datos, facilitando que el algoritmo diferencie las instrucciones de los datos complementarios. Finalmente, la directiva debe enumerar los pasos de análisis de manera secuencial, guiando al modelo en un orden lógico de inspección visual o textual para incrementar la calidad del resultado final.

Las pautas de inteligencia artificial especifican que los formatos de salida deben ser rígidos para facilitar su lectura por parte de otros programas. Shutterstock Prevención de errores lógicas mediante el razonamiento extendido La guía técnica aborda también los mecanismos de control orientados a evitar que los sistemas automatizados inventen datos inexistentes. Los ingenieros de Claude aconsejan introducir cláusulas restrictivas que ordenen a la plataforma responder únicamente cuando los parámetros analizados posean un respaldo fáctico constatable dentro de los archivos provistos. Asimismo, resulta indispensable pautar el formato de salida deseado mediante estructuras rígidas para permitir que los veredictos se integren de manera directa en las bases de datos de las corporaciones.