3 prompts efectivos para redacción y estudio con ChatGPT
Cuanto más claras y específicas sean las instrucciones que guían a ChatGPT en sus respuestas, más precisos y útiles serán los resultados.
Los prompts se han convertido en el punto de partida esencial para aprovechar al máximo a ChatGPT, una de las inteligencias artificiales más utilizadas en el mundo. Estas instrucciones determinan si la respuesta será vaga o detallada, y marcan la diferencia entre un texto pobre y un contenido realmente adaptado a la necesidad del usuario.
Qué es un prompt y por qué importa
Un prompt es la instrucción que se da a una inteligencia artificial para orientar su respuesta. Puede ser un pedido simple —como un resumen o una traducción— o una tarea más compleja, como redactar un ensayo o crear un texto creativo.
De acuerdo con especialistas, un buen prompt combina tres elementos: claridad, especificidad y estructura. Mientras más detallada sea la instrucción, más fácil será para la IA generar una respuesta ajustada.
El uso de inteligencia artificial como ChatGPT ha crecido en contextos educativos y laborales. Para estudiantes, puede ser una ayuda en la organización de tareas, la explicación de conceptos o la generación de resúmenes. En entornos profesionales, facilita la redacción de informes, la creación de ideas y la automatización de tareas repetitivas.
Según un informe de Bloomberg, las aplicaciones de IA ya forman parte de la rutina de millones de usuarios que buscan optimizar su productividad. Sin embargo, el potencial de estas herramientas depende en gran medida de la calidad del prompt.
Más allá de un simple comando
Para redactar un buen prompt, lo primero es asignar un rol a la inteligencia artificial, por ejemplo: “actúa como profesor”, “actúa como redactor” o “actúa como profesional del marketing”. Luego, se debe detallar con claridad la instrucción o tarea que esperamos. Finalmente, conviene especificar el tono deseado en la respuesta, ya sea formal, informal o publicitario.
- “Actúa como un profesor especialista en el tema y resume en 150 palabras _______________ (tema a resumir), con un tono claro y divulgativo.”
- “Crea una lista con 5 consejos prácticos para mejorar ___________, explicados en un párrafo cada uno.”
- “Actúa como un redactor especialista y escribe un artículo breve (200 palabras) en tercera persona sobre ___________ (tema a desarrollar), con ejemplos concretos."
Un prompt bien diseñado no solo evita respuestas vagas, sino que convierte a la herramienta en un apoyo real para el aprendizaje, la investigación y la creación de contenidos. Esto explica por qué las técnicas para formularlos son cada vez más demandadas por estudiantes, docentes y profesionales.