El brainrot llegó para quedarse: los videos basura con IA inundan YouTube y facturan millones

Si notás que tu feed de YouTube está raro, no sos el único. Un nuevo análisis confirma que hasta un tercio del contenido sugerido son brainrot —videos basura— realizado con inteligencia artificial , esos clips automáticos diseñados solo para captar tu atención sin aportar nada de valor.

El equipo de Kapwing analizó los 100 canales de YouTube en tendencia en cada país para identificar cuáles son generados por IA. Luego, examinó el número de visitas, de suscriptores e ingresos estimados para determinar qué canales de 'IA basura' están compitiendo más agresivamente contra los creadores humanos en Argentina. Luego de este análisis, Kapwing publicó una investigación que pone en números una sensación que muchos usuarios tienen : el sitio se está llenando de contenido "chatarra". Ya no se trata de creadores con talento filmando sus vidas o enseñando algo, sino de granjas de contenido que usan inteligencia artificial para generar videos en masa. El objetivo es simple: ganar visitas, sumar suscriptores y hacer plata rápido.

Este fenómeno se conoce como "AI slop" (basura de IA) o, en casos más extremos, brainrot (que se traduce como "podredumbre cerebral"). Son esos videos repetitivos, a veces sin sentido, que enganchan a la gente, especialmente a los más chicos, con estímulos constantes. Según el estudio, al crear una cuenta nueva en YouTube y ver los primeros 500 cortos (Shorts), el 33% resultaba ser material de este tipo.

Los números asustan un poco. Aunque parezca que nadie miraría esto, la realidad marca otra cosa. El informe detalla que los canales de tendencia de AI slop en España suman más de 20 millones de suscriptores, la cifra más alta del mundo. Un solo canal llamado "Imperio de Jesús", que hace cuestionarios bíblicos interactivos generados por computadora, tiene casi 6 millones de seguidores.

Por otro lado, Corea del Sur se lleva el premio a la mayor cantidad de vistas, con un total acumulado de 8.450 millones en sus canales de basura artificial.

Pero el caso que más llama la atención viene de la India. El canal Bandar Apna Dost sube videos de un mono realista en situaciones humanas dramáticas. Parece un chiste, pero con más de 2.000 millones de visitas, se estima que este canal factura alrededor de 4,2 millones de dólares al año. Queda claro que, aunque la calidad sea dudosa, el negocio funciona.

03_The-Most-Subscribed-AI-Slop-Youtube-Channels El auge de los videos basura con IA genera millones de vistas con contenido de baja calidad visual y narrativa. Kapwing

Qué opina los directivos de Youtube

Neal Mohan, el director ejecutivo de YouTube, comparó la llegada de la IA con la invención del sintetizador para la música. Dijo que "lo importante es que haya un ser humano detrás". Sin embargo, muchos de estos canales parecen operar de forma casi automática, reciclando guiones y visuales para inundar la plataforma.

Para los usuarios, esto presenta un desafío. El YouTube que conocíamos, donde la creatividad humana era el centro, compite ahora contra una marea de ruido digital. Como bien dice el informe, ante tanta información falsa o de mala calidad, desarrollar un pensamiento crítico y entender cómo funcionan los medios es más necesario que nunca para no caer en la trampa del algoritmo.