¿Qué hacer si una compra de Temu llega mal o no es el que pediste?
La plataforma de comercio Temu ofrece reembolsos y devoluciones en Argentina cuando un pedido llega dañado o incorrecto.
Temu se consolidó en 2025 como una de las plataformas de comercio electrónico más populares entre los usuarios de Argentina. Con precios bajos, envíos económicos y una oferta que abarca desde electrónica hasta artículos de uso diario, la app se ganó un lugar entre quienes buscan variedad sin gastar demasiado.
Sin embargo, como en cualquier servicio de compras internacionales, pueden presentarse inconvenientes: productos que llegan dañados, incompletos o que simplemente no coinciden con lo que el comprador seleccionó. Ante esas situaciones, conocer los pasos para gestionar reclamos y devoluciones resulta clave para evitar pérdida de dinero o tiempo.
Te Podría Interesar
Cómo funciona la protección al comprador de Temu
La compañía cuenta con un "Programa de Protección de Compras", un sistema que cubre pedidos que no llegan, arriban en mal estado o difieren de su descripción original. Este respaldo es automático y se aplica a todas las transacciones, siempre y cuando el usuario inicie el reclamo dentro de los plazos establecidos.
Según explica Temu, en algunos casos puede solicitarse la devolución del artículo antes de aprobar un reembolso. Además, el monto acreditado puede variar respecto del precio final pagado, ya que considera impuestos, envíos, cupones aplicados y otro tipo de descuentos.
La plataforma asegura que su objetivo es “garantizar una experiencia de compra segura”, y para eso habilita un procedimiento sencillo desde la propia cuenta del usuario.
Paso a paso: cómo pedir reembolso si el producto llegó mal
Cuando un pedido no coincide con lo esperado, Temu recomienda iniciar el proceso lo antes posible. El reclamo se realiza directamente desde el perfil del comprador y no requiere contacto con vendedores externos. Estos son los pasos:
- Iniciar sesión en la cuenta.
El usuario debe ingresar a su perfil para visualizar el historial completo de compras.
- Ir a “Tus pedidos” y seleccionar “Devolver/Reembolsar”.
Allí podrá identificar el artículo con problemas y comenzar el trámite.
- Confirmar la recepción del paquete.
Luego, se deben marcar los productos que se desean devolver y especificar el motivo. La plataforma permite cargar fotos, videos o comentarios que ayuden a explicar mejor la situación.
- Revisar y confirmar la información.
Tras validar los datos, se debe hacer clic en “Siguiente”.
- Elegir el método de reembolso.
Si Temu no requiere devolución del artículo, solo resta seleccionar si el reintegro se acreditará como saldo en la app o mediante el método de pago original (tarjeta, billetera, etc.) y enviar la solicitud.
- Si es necesario devolver el producto.
El sistema ofrecerá opciones de devolución. El comprador elige el método, confirma y envía. Si corresponde, debe imprimir la etiqueta de envío y pegarla en el paquete. La primera devolución de cada pedido es gratuita.
Tras completar el proceso, el usuario puede seguir el estado del reembolso o volver a comprar los artículos desde la página de detalles del pedido.
Dónde consultar condiciones y plazos
Para conocer las políticas completas de Temu —incluidos tiempos, limitaciones y condiciones de la garantía— los usuarios pueden consultar la página oficial del "Programa de Protección de Compras", donde se detallan todas las instancias de reembolso, devoluciones y cobertura.