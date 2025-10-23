¿Dónde voto? Consultá online tu mesa y escuela de manera rápida y segura con estas tres opciones

El padrón electoral digital ya está disponible para las elecciones del 26 de octubre: consultá en segundos tu lugar de votación desde la web, la app o WhatsApp.

Ya está disponible el padrón electoral definitivo para las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre. Permite confirmar establecimiento, mesa y número de orden. Es la referencia oficial de la Justicia Nacional Electoral y no admite cambios. Verificarlo con anticipación evita traslados innecesarios y confusiones de última hora. A continuación, tres vías simples —todas digitales y online— para obtener el dato en pocos pasos.

elecciones nacionales 2025 elecciones legislativas 2 Ya está disponible el padrón electoral definitivo para las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre. EFE Consulta online en el sitio oficial La vía más directa es el portal de la Justicia Nacional Electoral. Se completa un formulario breve con DNI, el género tal como figura en el documento, la provincia del domicilio y un código verificador. El sistema devuelve la dirección exacta del lugar de votación, junto con el número de mesa y el número de orden. Conviene cargar el DNI sin puntos y revisar que la provincia coincida con el domicilio registrado. La consulta es gratuita, funciona desde cualquier navegador y ofrece el dato al instante. Como límite, requiere conexión y puede saturarse en horarios pico; si ocurre, se sugiere reintentar unos minutos después. Un consejo práctico: guardar una captura de pantalla o anotar mesa y orden para llevarlos a mano el día de la elección.

elecciones Existen tres vías simples —todas digitales y online— para obtener el dato en pocos pasos. MDZ 0800-999-7237: atención gratuita para quienes prefieren llamar El servicio telefónico resuelve lo mismo sin necesidad de internet. Al marcar el 0800-999-7237, un sistema guía los pasos para informar DNI y género, y luego brinda el lugar de votación, la mesa y el número de orden. Es útil para personas mayores o para quienes no tienen acceso web en ese momento. El costo es cero desde líneas fijas y móviles. Como ventaja, evita congestión en la web; como contra, puede registrar demoras si la demanda es alta. Tener el DNI a mano acelera la gestión y reduce errores al dictar los datos.

elecciones2 La app Mi Argentina es otra excelente herramienta para realizar esta consulta Imagen extraída de la web Mi Argentina y Vot-A: todo en el celular La app Mi Argentina incorpora la función 'Dónde voto'. Tras iniciar sesión, se accede a la consulta del padrón electoral con los mismos datos básicos. La información queda disponible para revisarla cuando sea necesario y facilita planificar el traslado hasta el establecimiento. Además, está Vot-A, un asistente virtual en WhatsApp que responde dudas frecuentes del proceso: '¿Dónde voto?', '¿Qué hago si no puedo votar?' o '¿Cómo se usa la boleta única de papel?', entre otras. Para utilizarlo, se agrega el número +54 9 11 2455-4444 a la agenda y se inicia la conversación con un 'hola'.