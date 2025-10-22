Cuál es el departamento de Mendoza con mayor cantidad de votantes

El próximo domingo 26 de octubre, Mendoza elegirá autoridades nacionales, provinciales y municipales, en simultáneo con los comicios nacionales. En total, Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.

Para las elecciones de medio término funcionarán 644 escuelas, distribuidas en 4.445 mesas en los 18 departamentos de la provincia, destinadas a garantizar el voto de más de 1,6 millones de ciudadanos que integran el padrón de Mendoza.

Escuelas Son 644 las escuelas que abrirán este domingo de elecciones de medio término. Prensa Gobierno de Mendoza Según la Junta Electoral Provincial, Guaymallén es el distrito con mayor cantidad de votantes, con 241.411 electores que sufragarán en 697 mesas. Le siguen Las Heras con 171.441 votantes (498 mesas), Godoy Cruz con 160.326 (462 mesas), Maipú con 158.000 y San Rafael con 156.000. En el otro extremo, La Paz contará con 9.602 votantes distribuidos en 30 mesas.

Además, 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013.

Elecciones 2025 Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos. En tanto, en todo el país se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales; en Mendoza no se renuevan los 3 senadores nacionales, que tienen mandato hasta 2027.