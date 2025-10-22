Mendoza es una provincia con rincones maravillosos y poco concurridos. Si te gusta la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, esto es para vos.

Cada vez más personas le consultan a la IA actividades para despejarse pero que estén cerca y no requieran muchos gastos. Si sos de los que disfrutan de la naturaleza, el relax o las experiencias de vinos, hay 4 actividades que no te podés perder en Mendoza.

¿Qué recomendó la IA? La primera opción es ideal para Potrerillos y Cacheuta. Las Termas ofrecen TermaSpa Full Day en el Hotel & Spa. Esta es una experiencia que te invita a relajarte con piscinas termales de diferentes temperaturas y con vistas al Río Mendoza y la montaña. Además es una actividad que dura alrededor de 8 horas.

Mindfulness-1-1024x768 Esto es lo que podés hacer en Mendoza, según la IA. Archivo MDZ. En la zona de Potrerillos o en el pueblito de El Salto, podés encontrar senderos de dificultad baja o moderada que se hacen en medio día. Hay diferentes locaciones como el Cerro Bayo que es un trekking de 2 a 3 horas (apto para principiantes) y la Cascada de El Salto que ofrece una caminata sencilla mientras observás una cascada formada con aguas de deshielo.

Si preferís una actividad acuática, podés encontrar una en el Dique Potrerillos. La inteligencia artificial recomienda alquilar un kayak o una tabla para hacer Stand Up Paddle. Es una forma de navegar que impone de fondo la Cordillera de los Andes y es una actividad de bajo impacto físico muy relajante.