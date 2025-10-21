Carreras cortas con alta demanda en los próximos años según la inteligencia artificial

El futuro laboral parece incierto con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial . Mientras algunas profesiones desaparecen o se transforman, otras surgen con fuerza y se consolidan en el mercado. En este sentido, le preguntamos a ChatGPT cuáles son las carreras cortas con mayor proyección para los próximos años.

Impulsadas por la transformación digital, la automatización y los nuevos hábitos de consumo, estas formaciones se posicionan como las grandes protagonistas de la actualidad pero también del futuro. Prometen una salida laboral rápida, buenos salarios y una gran adaptación a las nuevas demandas del mercado.

Según la IA, "la digitalización total de empresas y comercios mantiene en alta la demanda de perfiles tecnológicos". En este sentido, la carrera de desarrollador web y programador se vuelve indispensable y abre las puertas para incertarse fácilmente en el mercado laboral. Además, permite trabajar de forma remota, algo muy buscado en el último tiempo.

El área de salud, la logística y las energías renovables siguen siendo esenciales en la era digital. Foto: Shutterstock

Diseñadores UX/UI, expertos en ciberseguridad, desarrolladores de software y especialistas de marketing digital son algunos de los roles que seran más buscados en 2025 Foto: Shutterstock

La transición hacia fuentes limpias generará miles de nuevos empleos en mantenimiento e instalación de paneles solares o aerogeneradores. Es una carrera corta, que no necesariamente requiere de una licenciatura, con fuerte crecimiento global.

El área de salud es una de los espacios indispensables que no puede ser reemplazado por la tecnología en el corto plazo. Enfermeros y técnicos en otras áreas pueden insertarse rápidamente en el mercado laboral. Según la IA, "el envejecimiento poblacional y la expansión del sistema sanitario hacen que los perfiles del área de salud sigan siendo esenciales".

Técnico en logística y transporte

Con el auge del e-commerce o comercio electrónico, cada paquete necesita un experto detrás: la logística y el transporte se volvieron clave, y los técnicos en esta área son cada vez más buscados.

Klant-case-Post-NL-webimage.png Estas carreras permiten insertarse en el mercado laboral en menos de tres años, muchas veces mientras se estudia. Archivo MDZ

Ciberseguridad y análisis de datos

A medida que las empresas digitalizan sus procesos, proteger la información y analizar grandes volúmenes de datos se vuelve una prioridad. Estas especializaciones técnicas están entre las mejor pagadas.

La principal ventaja de estas carreras cortas es que permiten acceder al mercado laboral en menos de tres años, muchas veces incluso mientras se estudia. Además, se adaptan fácilmente a la modalidad virtual, lo que facilita la formación sin necesidad de trasladarse.