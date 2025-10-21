Carreras cortas con alta demanda en los próximos años según la inteligencia artificial
La tecnología transforma el mundo del trabajo y abre oportunidades en carreras que antes no existían.
El futuro laboral parece incierto con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. Mientras algunas profesiones desaparecen o se transforman, otras surgen con fuerza y se consolidan en el mercado. En este sentido, le preguntamos a ChatGPT cuáles son las carreras cortas con mayor proyección para los próximos años.
Impulsadas por la transformación digital, la automatización y los nuevos hábitos de consumo, estas formaciones se posicionan como las grandes protagonistas de la actualidad pero también del futuro. Prometen una salida laboral rápida, buenos salarios y una gran adaptación a las nuevas demandas del mercado.
Las carreras cortas más demandadas
Desarrollador web y programador
Según la IA, "la digitalización total de empresas y comercios mantiene en alta la demanda de perfiles tecnológicos". En este sentido, la carrera de desarrollador web y programador se vuelve indispensable y abre las puertas para incertarse fácilmente en el mercado laboral. Además, permite trabajar de forma remota, algo muy buscado en el último tiempo.
Técnico en energías renovables
La transición hacia fuentes limpias generará miles de nuevos empleos en mantenimiento e instalación de paneles solares o aerogeneradores. Es una carrera corta, que no necesariamente requiere de una licenciatura, con fuerte crecimiento global.
Asistente de salud o enfermería auxiliar
El área de salud es una de los espacios indispensables que no puede ser reemplazado por la tecnología en el corto plazo. Enfermeros y técnicos en otras áreas pueden insertarse rápidamente en el mercado laboral. Según la IA, "el envejecimiento poblacional y la expansión del sistema sanitario hacen que los perfiles del área de salud sigan siendo esenciales".
Técnico en logística y transporte
Con el auge del e-commerce o comercio electrónico, cada paquete necesita un experto detrás: la logística y el transporte se volvieron clave, y los técnicos en esta área son cada vez más buscados.
Ciberseguridad y análisis de datos
A medida que las empresas digitalizan sus procesos, proteger la información y analizar grandes volúmenes de datos se vuelve una prioridad. Estas especializaciones técnicas están entre las mejor pagadas.
La principal ventaja de estas carreras cortas es que permiten acceder al mercado laboral en menos de tres años, muchas veces incluso mientras se estudia. Además, se adaptan fácilmente a la modalidad virtual, lo que facilita la formación sin necesidad de trasladarse.