¿El futuro del trabajo potenciado por la inteligencia artificial?

Cómo la inteligencia artificial multiplica la productividad, redefine roles y exige habilidades. Casos reales, riesgos y claves para convertirse en un profesional 10x.

La inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar el trabajo del conocimiento.

La idea de los profesionales 10x con inteligencia artificial representa un cambio profundo en la forma de cada trabajo. Ya no se trata solo de desarrolladores que completan tareas más rápido, sino de personas que, gracias a la inteligencia artificial, logran multiplicar su impacto profesional en diversas áreas, desde el software hasta el marketing o los recursos humanos.

Más allá del mito del ingeniero 10x. Durante años, la industria tecnológica ha intentado medir la productividad de los desarrolladores: líneas de código, tickets resueltos o pruebas aceptadas. El objetivo ha sido siempre el mismo: identificar a los miembros más eficaces del equipo y escalar buenas prácticas. De ahí nació la figura del "ingeniero 10x", aquel capaz de resolver problemas críticos y tomar decisiones arquitectónicas que multiplican el impacto del equipo. Sin embargo, con el avance de la IA, este concepto comienza a expandirse a otros sectores.

Durante años, la industria tecnológica ha intentado medir la productividad de los desarrolladores. Puede haber profesionales 10x en otras disciplinas La IA ya permite automatizar tareas repetitivas y potenciar habilidades humanas en muchos campos. Por ejemplo, estudios recientes muestran que consultores trabajando con GPT-4 completaron tareas un 12% más rápido y con un 25% más de eficiencia. Este tipo de impacto, si se escala y combina con pensamiento estratégico, podría definir a los nuevos profesionales 10x.

En marketing, recursos humanos o análisis financiero, los profesionales que integren IA de manera avanzada —no solo para automatizar, sino para experimentar, analizar y tomar mejores decisiones— podrían tener un impacto muy superior al promedio. No es que escriban diez veces más contenido o analicen diez veces más datos, sino que lo hacen de manera más estratégica, creativa y precisa.

El caso argentino: AI Pods y productividad 5x Un ejemplo local es el modelo de AI Pods, desarrollado por una empresa global de software en Argentina. Cada pod, operado con flujos de IA supervisados por humanos, permite realizar el trabajo de cinco profesionales experimentados bajo un modelo de suscripción flexible. Aunque los agentes son autónomos, la supervisión humana sigue siendo clave, especialmente en sectores regulados como salud y finanzas. Este enfoque híbrido —IA más talento humano— parece ser la fórmula más prometedora para alcanzar niveles de productividad significativamente mayores.