Escándalo en La Rioja: denuncian al gobierno de Ricardo Quintela por una maniobra que insta al "voto cantado"

A cuatro días de las elecciones, se filtró un documento oficial del Ministerio de Producción y Desarrollo de La Rioja que revela una presunta maniobra para garantizar votos a favor del gobernador Ricardo Quintela.

El propio Ricardo Quintela, referente del Partido Justicialista (PJ) riojano, habría calificado internamente esta práctica como parte de un “sistema de voto seguro”.

A tan solo cuatro días de los comicios provinciales, un escándalo político sacude a La Rioja. Se conoció un documento interno del Ministerio de Producción y Ambiente, encabezado por Ernesto Salvador Pérez, que detalla una polémica mecánica denominada “sistema de voto seguro”, presuntamente dirigida a garantizar votos para el oficialismo que lidera el gobernador Ricardo Quintela.

Un escándalo político y antidemocrático en La Rioja: el documento documento: "voto seguro" Ministerio de Producción y Ambiente El texto, que circuló entre las dependencias públicas y lleva la firma del ministro, expresa de manera explícita: “Nos dirigimos a usted, a efectos de solicitarle, nos envíe a la mayor brevedad posible, los datos de aquellos familiares y/o amigos de todo el personal a cargo, que estén habilitados para votar y con quienes tengan la seguridad de que acompañarán nuestra propuesta y asistirán efectivamente a votar”.

Bajo la frase “quienes tengan la seguridad de que acompañarán nuestra propuesta”, el documento deja entrever una solicitud directa del Gobierno provincial a sus empleados públicos para asegurar votos a favor del oficialismo.

La Junta Electoral del PJ le dio 24 horas a Quintela para que junte casi 15 mil avales. Foto: Facebook Ricardo Quintela Facebook Ricardo Quintela Fuentes confirmaron que el texto fue remitido desde el Ministerio de Producción y Desarrollo a distintas reparticiones del Estado provincial. En el documento, se adjunta además una planilla en la que los empleados deben consignar los datos personales de sus allegados: nombre, DNI, teléfono y parentesco o vínculo.