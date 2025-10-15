Cuáles son y cuánto cuestan los 7 teléfonos Samsung Galaxy más vendidos en Mercado Libre Argentina
Descubrí los 7 Samsung más vendidos en Mercado Libre, desde opciones económicas hasta modelos premium, con características y precios para cada necesidad.
Samsung continúa consolidándose como una de las marcas más populares en el mercado de teléfonos móviles en Argentina, especialmente a través de Mercado Libre, donde sus dispositivos dominan las listas de ventas. Desde modelos básicos hasta opciones premium, Samsung ofrece una variedad de teléfonos que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades.
En este artículo, te presentamos los siete teléfonos Samsung más vendidos en Mercado Libre Argentina, con detalles sobre sus características, precios y diferencias entre las distintas series de la marca.
¿Por qué Samsung lidera las ventas en la Argentina?
La marca surcoreana ha logrado posicionarse como la preferida de los argentinos gracias a su oferta variada y accesible. Con una excelente relación calidad-precio, la compañía surcoreana ha logrado cubrir todos los segmentos del mercado, desde aquellos que buscan un celular básico hasta los usuarios más exigentes que necesitan dispositivos con alto rendimiento y tecnología de vanguardia. En Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de Argentina, los teléfonos Samsung dominan las búsquedas, lo que refleja una clara preferencia por dispositivos confiables y con buenas prestaciones a precios competitivos.
Los 7 celulares Samsung más vendidos en Mercado Libre
A continuación, te presentamos los modelos de Samsung más vendidos en Mercado Libre Argentina, según el ranking actualizado a la segunda semana de octubre de 2025:
Samsung Galaxy A15 4G
El Galaxy A15 4G es el modelo más popular dentro de la gama de entrada. Con una pantalla de 6,5″ Full HD+, procesador octa-core, 4 GB de RAM y cámara principal de 50 MP, ofrece un buen rendimiento para el uso diario. Su precio es de $349.999.
Samsung Galaxy A06
El Galaxy A06 es modelo es el segundo más vendido por su excelente relación calidad-precio. Con una pantalla de 6,7″ HD+, procesador MediaTek Helio G85 y 4 GB de RAM, se ofrece desde $199.999 en su versión de 64 GB.
Samsung Galaxy A56 5G
El Galaxy A56 5G es ideal para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y precio. Con pantalla Super AMOLED de 6,5″, cámara cuádruple de 64 MP, y conectividad 5G, está disponible a $743.999.
Samsung Galaxy A16
Destacando por su batería de larga duración de 5.000 mAh y opciones de almacenamiento de 128 GB o 256 GB, el Galaxy A16 se encuentra en el mercado desde $320.000 en su versión básica.
Samsung Galaxy A36 5G
Este modelo de gama media ofrece características premium como una pantalla Full HD+ de 6,6″ y cámara triple de 50 MP. El Galaxy A36 5G está disponible a $713.999.
Samsung Galaxy S24 FE
La versión Fan Edition de la serie S24 combina rendimiento premium con un precio accesible. Con pantalla de 6,7″ Full HD+ y cámara de 50 MP, el Galaxy S24 FE tiene un precio de $989.999.
Samsung Galaxy A05
Para aquellos que buscan un celular funcional a un precio económico, el Galaxy A05 con pantalla de 6,7″ HD+ y cámara principal de 50 MP es una excelente opción, disponible por $196.500.
Diferencias entre las series Galaxy A, S y Z de Samsung
Samsung organiza su catálogo en tres grandes series, cada una pensada para diferentes tipos de usuarios:
- Serie Galaxy A: Ideal para quienes buscan un equilibrio entre precio y prestaciones, ofreciendo pantallas amplias, buenas cámaras y baterías duraderas.
- Serie Galaxy S: Línea premium que incluye las últimas innovaciones en hardware y software. Diseñada para usuarios exigentes que desean lo mejor en tecnología móvil, con cámaras de alta resolución y procesadores de gama alta.
- Serie Galaxy Z: Innovadora línea que incluye los modelos plegables, como el Galaxy Z Flip y Z Fold. Estos dispositivos combinan la potencia de la serie S con la flexibilidad de pantallas plegables, ideales para quienes buscan una experiencia única y de vanguardia.
¿Cuál es el modelo de celular Samsung Galaxy ideal para vos?
La elección del celular perfecto depende de tus necesidades y presupuesto. Si buscás un equipo económico y funcional, los modelos Galaxy A06, A05 y A15 son opciones a considerar. Si priorizas un rendimiento superior y conectividad 5G, los modelos Galaxy A56 5G, A36 5G o A16 podrían ser más adecuados. Para aquellos que buscan lo mejor en fotografía y potencia, el Galaxy S24 FE es una excelente opción. Y si te atraen los dispositivos innovadores, la serie Galaxy Z ofrece lo último en diseño móvil, aunque no es tan popular en ventas actuales.
Compará las características y precios de cada modelo para elegir el Samsung Galaxy que mejor se adapte a tu estilo de vida y necesidades.