Las mejores tablets para trabajar en 2025 según la IA: opciones ideales para cada tipo de usuario

La mejor tablet para trabajar en 2025 depende de tus necesidades y del tipo de tareas que realizás a diario. Según la evaluación de la inteligencia artificial , los modelos que más se destacan por su potencia, autonomía y facilidad de uso son la Galaxy Tab S10 Ultra de Samsung , el iPad Air 6 y la Lenovo Legion Tab 8.

Entre las tablets para trabajar, la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra se posiciona como una de las más completas. Su pantalla AMOLED de 14.6 pulgadas ofrece una experiencia ideal para multitarea, diseño y edición visual.

Cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, batería de larga duración y compatibilidad con el teclado y el S Pen, lo que facilita la escritura y el dibujo digital. Además, el modo Samsung DeX transforma la interfaz en un entorno similar al de una computadora, lo que amplía sus posibilidades de productividad.

El iPad Air 6 combina potencia y fluidez en un diseño compacto . Su pantalla 'Liquid Retina' de 11 pulgadas y el chip M2 lo convierten en una herramienta versátil para tareas de diseño, edición y trabajo colaborativo.

Es totalmente compatible con 'Magic Keyboard' y Apple Pencil 2, y su ecosistema permite una integración perfecta con aplicaciones como Notion, Microsoft Office y Adobe. Según la IA, es la mejor opción para quienes ya utilizan otros dispositivos Apple y buscan una experiencia sincronizada y sin interrupciones.

Lenovo Legion Tab 8

La Lenovo Legion Tab 8 es una alternativa práctica para quienes priorizan la movilidad. Su pantalla de 8.8 pulgadas y su ligereza la hacen ideal para trabajar en cualquier lugar. Ofrece un rendimiento equilibrado para tareas de oficina, videollamadas y gestión de proyectos, con una muy buena relación entre calidad y precio.

image Lenovo Legion Tab 8: bueno, bonito y barato. Lenovo

Consejos para elegir la mejor tablet

Antes de comprar, la inteligencia artificial recomienda considerar aspectos clave como la compatibilidad con software de productividad, la disponibilidad de accesorios (teclado, stylus o base), la duración de la batería y el sistema operativo. También es importante evaluar el presupuesto y si ya se pertenece a un ecosistema tecnológico (Android, iPadOS o Windows).

Si necesitás potencia para diseño o edición, la Galaxy Tab S10 Ultra es la más recomendada. Para quienes valoran la integración y el rendimiento fluido, el iPad Air 6 es la mejor alternativa. En cambio, si buscás una opción accesible y funcional, Lenovo ofrece una experiencia sólida y confiable.