Cómo arreglar un celular mojado: guía completa y consejos útiles

Un chapuzón inesperado puede arruinar un celular en segundos. Playas, piletas, baños o lluvias intensas son escenarios frecuentes. La buena noticia: si actuás rápido y con método, hay chances reales de recuperarlo. Esta guía explica, paso a paso, cómo proceder y cómo reconocer señales de daño por agua .

1) Sacalo del agua ya. Cada segundo cuenta. Cuanto más tiempo permanezca sumergido, mayor será la infiltración de líquido y el riesgo de fallos internos.

Nada de calor: evitá secador, hornos o sol. El aire caliente empuja el agua hacia adentro y deforma plásticos y soldaduras.

2) Apagalo de inmediato. Si sigue encendido, apagalo. Cortar la alimentación reduce cortocircuitos y daños en placa y conectores.

3) Desmontá lo extraíble. Retirá funda, tarjeta SIM y, si es posible, batería. En iPhone, la batería requiere desmontaje profesional: no lo intentes sin conocimientos.

4) Secado superficial. Usá un paño o servilletas para absorber el excedente. Sin frotar. Evitá empujar agua a puertos o rejillas.

5) Absorbé la humedad interna. El 'truco del arroz' es popular, pero limitado. Es preferible un recipiente hermético con bolsitas de gel de sílice (las de calzado o frascos). Si no tenés, como recurso temporal podés usar arroz o acercar las piezas a un ventilador o rejilla de aire (sin calor).

6) Esperá el tiempo adecuado. Dejá secar entre 24 y 48 horas. Con gel de sílice, 24 horas suelen bastar; apuntá a 48. Extender el plazo si estuvo totalmente sumergido. No lo enciendas antes: podrías agravar el daño.

7) Encendé y probá. Si prende, revisá táctil, audio, cámaras y carga. Distorsiones, fallos al tocar, ruidos raros o imposibilidad de encender son señales de que necesitás servicio técnico.

Consejo extra: evitá fuentes de calor directo. Un secador puede empujar el agua a zonas internas y deformar plásticos o soldaduras. Tampoco sacudas el equipo ni lo conectes a cargar 'para ver si revive'.

Cómo detectar si hay daños por agua

Muchos teléfonos integran indicadores de contacto con líquidos (LDI) cerca del puerto de carga, la batería o la ranura SIM. Si cambian a rosa o rojo, hubo exposición significativa. Además, prestá atención a estos signos:

Pantalla empañada o condensación en cámara.

Toques fantasma o respuestas erráticas del táctil.

Rendimiento lento y cuelgues.

Sonido amortiguado en parlante o micrófono.

Problemas de carga o conexión USB inestable.

Batería que cae en picada sin uso intenso.

Encendido irregular o reinicios espontáneos.

Decoloración o corrosión (manchas verdosas o blancas) en componentes internos.

Si detectás cualquiera de estos síntomas, apagaló y retomá el secado. Si persisten, acudí a un técnico calificado para limpieza y diagnóstico.

agua4 ¿El arroz funciona? Puede ayudar algo, pero no es lo más eficaz. Imagen extraída de la web

Preguntas clave: resistencia, 'truco del arroz' y secadores

¿Cuánto resiste un celular bajo el agua?

Depende del modelo y su certificación. Varios equipos de gama reciente declaran IP68, que en condiciones de laboratorio soporta inmersiones breves (por ejemplo, hasta 6 metros por 30 minutos en ciertos iPhone). Son pruebas controladas. En la vida real inciden golpes, agua salada, jabón, cloro y desgaste de sellos. Si se sumerge, asumí riesgo de daño y actuá.

¿El arroz funciona?

Puede ayudar algo, pero no es lo más eficaz. No llega a cavidades internas selladas, deja polvo con almidón y puede atascar puertos. El gel de sílice en recipiente hermético es superior. Si no hay, usá ventilación suave y paciencia.

¿Secador de pelo o calor?

Mejor no. El aire caliente puede empujar el agua hacia adentro y dañar componentes por temperatura. Evitá hornos, radiadores y sol directo.

¿Cuánto esperar antes de encender?

Entre 24 y 48 horas, según método y grado de exposición. Ante duda, más tiempo y luego pruebas ordenadas: encendido, táctil, audio, carga, cámaras, conectividad.

¿Y si no revive?

Buscá asistencia profesional. A veces una limpieza con ultrasonido, recambio de conectores o del módulo de carga devuelve la vida al celular. También evaluá la recuperación de datos si el teléfono no responde.

En resumen: actuar rápido, cortar la energía, secar bien con desecantes adecuados y evitar el calor directo es la mejor combinación para salvar un teléfono mojado. Después, probá cada función y, si aparecen fallos, acudí a un servicio técnico. Tu celular puede sobrevivir al chapuzón; tu información, si hacés copias de seguridad y cuidás la seguridad digital, también.