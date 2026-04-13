Cinco consejos para comprar teléfonos usados o reacondicionados en Argentina y ahorrar miles de pesos

Adquirir teléfonos usados se convierte en la opción preferida de los consumidores en Argentina durante este 2026. Ante la suba de precios en los modelos nuevos, el mercado de segunda mano ofrece oportunidades únicas de ahorro . Sin embargo, realizar una compra exitosa requiere conocer ciertos trucos para evitar estafas y asegurar el funcionamiento del equipo.

El crecimiento de las plataformas de venta online y los locales especializados en dispositivos reacondicionados permite que miles de usuarios accedan a tecnología de gama alta a precios de gama media. Esta tendencia no solo favorece la economía personal, sino que también fomenta un consumo más sustentable al extender la vida útil de los equipos electrónicos, reduciendo así la huella de carbono digital en la región.

El primer punto crítico al evaluar teléfonos usados es la salud de la batería. En dispositivos como el iPhone, esto se consulta fácilmente en los ajustes, pero en Android conviene instalar aplicaciones de diagnóstico. Un equipo con menos del 80% de vida útil requerirá un cambio de módulo pronto, lo que anula el ahorro inicial.

Los dispositivos reacondicionados pasan por pruebas de calidad estrictas antes de volver al mercado.

Además de la autonomía, revisá la respuesta táctil de la pantalla en toda su superficie. Buscá "puntos muertos" o decoloraciones que indiquen reparaciones previas con repuestos de baja calidad. No olvides probar las cámaras, los micrófonos y, fundamentalmente, el puerto de carga, que suele ser la pieza que más sufre el desgaste cotidiano.

Antes de entregar el dinero, es obligatorio verificar la procedencia legal del equipo. En nuestro país, el sitio oficial de ENACOM permite ingresar el número de IMEI para comprobar si el dispositivo cuenta con un reporte de robo o extravío. Comprar un terminal bloqueado significa perder la inversión de forma inmediata.

La seguridad también implica elegir el lugar de encuentro si la transacción es entre particulares. Optá siempre por lugares públicos y con cámaras de seguridad. Si el vendedor se niega a que pruebes el dispositivo con tu propio chip o a que verifiques el número de serie, tomalo como una señal de alerta y cancelá la operación.

Ahorro Teléfonos Usados - Interna 3 El chequeo del IMEI es vital al buscar teléfonos usados en Argentina. shutterstock

Beneficios de elegir equipos reacondicionados

Los dispositivos reacondicionados ganan terreno en el mercado local frente a la venta informal. A diferencia de los simples teléfonos usados, estos terminales pasan por un proceso de revisión técnica integral donde se sustituyen piezas defectuosas y se garantiza su correcto funcionamiento.

La gran ventaja de esta modalidad es la garantía. Muchos comercios especializados en Argentina ofrecen entre 3 y 12 meses de cobertura técnica, algo que un vendedor particular nunca puede brindar. Aunque el precio puede ser levemente superior al de un particular, la tranquilidad de contar con un respaldo profesional justifica la diferencia para la mayoría de los compradores.

Ahorro Teléfonos Usados - Interna 4 Comparar precios entre plataformas maximiza el beneficio económico de la compra. shutterstock

Claves para un ahorro real al comprar teléfonos usados en Argentina

Para maximizar el beneficio económico, compará precios entre diferentes plataformas de Marketplace. Muchas veces, modelos de hace dos temporadas conservan una potencia excelente para el uso diario y cuestan menos de la mitad que un lanzamiento reciente. El ahorro es más significativo cuando apuntamos a modelos que fueron "tope de gama" en su momento.

En 2026, la tecnología móvil alcanzó una meseta de rendimiento donde un equipo de hace un par de años todavía vuela. Esto permite que el mercado de reacondicionados sea más vibrante que nunca. Si buscás con paciencia y aplicás estos filtros de seguridad, podés acceder a cámaras profesionales y procesadores veloces sin desequilibrar tus finanzas personales.

El futuro del consumo tecnológico apunta hacia la circularidad. Comprar de forma inteligente no solo protege tu bolsillo, sino que garantiza que los recursos electrónicos se aprovechen al máximo antes de terminar en un centro de reciclaje.