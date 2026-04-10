Los cinco mejores teléfonos Motorola para comprar en 2026

Motorola redefine su catálogo este 2026 con una apuesta agresiva en potencia y diseño. Sus nuevos teléfonos presentan un fuerte enfoque en la integración de "Moto AI" y pantallas con frecuencias de actualización asombrosas. Desde la gama ultra premium hasta opciones equilibradas, la compañía logra cubrir cada necesidad de los usuarios argentinos.

El panorama tecnológico de este año destaca por la madurez de los procesadores de 3 nanómetros y el salto en el brillo de los paneles AMOLED. Con el lanzamiento de modelos icónicos, la empresa consolida su presencia en el segmento de alta gama, sin descuidar a quienes buscan una relación calidad-precio imbatible. A continuación, repasamos las joyas de la corona de la firma para esta temporada.

En febrero de 2026, el mercado recibe al Motorola Signature , el dispositivo más ambicioso de la marca hasta la fecha. Este terminal integra el procesador Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm, lo que garantiza una velocidad de procesamiento sin precedentes. Su pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas alcanza los 165 Hz y un brillo máximo de 6200 nits, permitiendo una visibilidad perfecta incluso bajo el sol más intenso del verano.

El apartado fotográfico del Motorola Signature no se queda atrás, ya que incorpora cuatro sensores de 50 MP respaldados por la tecnología Super Zoom Pro 100x. La inteligencia artificial "Moto AI" trabaja en segundo plano para optimizar cada captura, logrando resultados profesionales en cualquier condición lumínica. Es, sin dudas, el equipo destinado a quienes no aceptan compromisos en rendimiento ni en estética.

Para los usuarios que buscan potencia de nivel insignia sin alcanzar los precios de la línea Signature, el Motorola Edge 60 Pro aparece como la opción ideal. Este "flagship killer" destaca por un rendimiento sólido impulsado por el chip MediaTek Dimensity 8350 y 12 GB de memoria RAM. Su diseño estilizado se complementa con una batería de 6000 mAh que asegura autonomía para más de una jornada completa de uso intensivo.

Además, el Motorola Edge 60 Pro incluye un sistema de carga rápida de 90 W, lo que permite recuperar energía en cuestión de minutos. Este dispositivo logra un balance excepcional entre hardware avanzado y un precio competitivo, convirtiéndose en uno de los teléfonos más recomendados del año para el público que consume contenido multimedia y redes sociales de forma constante.

Motorola Edge 60 Pro

La gama media tiene un claro ganador en cuanto a duración de energía: el Motorola Moto G86 Power. Este modelo se diseña específicamente para el uso intenso, permitiendo que el usuario se olvide del cargador durante días. Es la evolución lógica de una línea que prioriza la practicidad y la resistencia, sin dejar de lado una conectividad moderna y una pantalla de gran calidad para la visualización de videos.

Por otro lado, el Motorola Moto G56 5G se posiciona como el equilibrio para el uso diario. Ofrece conectividad 5G estable, un procesador eficiente y una interfaz de usuario limpia. Ambos modelos demuestran que Motorola entiende perfectamente las necesidades de los usuarios que buscan un dispositivo confiable para el trabajo y la comunicación cotidiana sin realizar inversiones excesivas.

El Moto G56 5G se suma al catálogo de Motorola en la gama media El Moto G56 5G llega a Argentina como un nuevo referente de la gama media de Motorola.

El segmento de los dispositivos que se doblan sigue creciendo y el Motorola Razr 60 Ultra es su máximo exponente en 2026. Con una pantalla externa de 4 pulgadas que permite realizar casi cualquier tarea sin abrir el equipo, este plegable utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite para ofrecer una experiencia fluida. Es la combinación perfecta entre diseño compacto premium y tecnología de vanguardia.

Mejores Motorola 2026 - Interna 2 El diseño del Razr 60 Ultra destaca por su pantalla externa funcional de 4 pulgadas. Motorola

La proyección para el resto del año sugiere que estos teléfonos mantendrán su liderazgo gracias a las constantes actualizaciones de "Moto AI" y el soporte técnico local. La marca logra, una vez más, diversificar su oferta para que cada perfil de comprador encuentre su equipo ideal, marcando una tendencia clara en la industria móvil global.