¿Chile o Argentina? Cuánto cuesta la Samsung Galaxy Tab S11 y dónde conviene comprarla

Cruzar la cordillera en busca de mejores precios tecnológicos se ha convertido en una práctica habitual para muchos mendocinos. En este escenario, la Samsung Galaxy Tab S11 , lanzada en septiembre de 2025, se posiciona como uno de los productos más buscados y analizados a la hora de decidir si conviene comprar en Chile o en Argentina .

Se trata de una tablet Android de gama alta que combina potencia, diseño y funciones avanzadas, pero cuya diferencia de precio entre ambos países puede ser determinante.

La Galaxy Tab S11 llega como sucesora de la línea S10 con mejoras significativas. Incorpora una pantalla AMOLED de 11 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 120 Hz, además de un brillo máximo de 1600 nits que la posiciona entre las más destacadas del segmento.

Samsung apuesta fuerte con la Galaxy Tab S11, una tablet premium pensada para trabajo y entretenimiento.

En su interior, el procesador MediaTek Dimensity 9400+ garantiza un rendimiento sólido tanto para tareas exigentes como para consumo multimedia. A esto se suman configuraciones de hasta 12 GB de RAM y almacenamiento que puede alcanzar 1 TB, ampliable mediante microSD.

Uno de sus diferenciales es el S Pen incluido, ahora más resistente y con certificación IP68, al igual que la tablet. También sobresalen funciones como el modo DeX, que transforma la experiencia en una especie de escritorio, y la integración de herramientas de inteligencia artificial bajo Galaxy AI, orientadas a productividad, escritura y diseño.

Con Android 16 y One UI 8, el dispositivo apunta tanto a usuarios profesionales como a quienes buscan entretenimiento de alta calidad.

galaxy tab s11c La Galaxy Tab S11 vuelve a quedar en foco por su precio en Chile y Argentina. Samsung

Cuenta real para la Samsung: de pesos chilenos a pesos argentinos

El método de comparación de este Galaxy Tab S11 es directo y sirve para cualquier modelo. Primero, se lleva el precio de Chile a dólares usando la referencia del dólar en ese país del día de compra. Después, ese monto en dólares se transforma a pesos argentinos con la cotización oficial de la fecha tomada como referencia.

Con los números de este caso:

1) CLP → USD

Precio en Chile : $$899.990 CLP.

: $$899.990 CLP. Cotización Chile : $919,56 CLP/USD.

: $919,56 CLP/USD. Cálculo: $899.990 ÷ $919,56 = USD 978,71.

2) USD → ARS (oficial)

Cotización oficial en Argentina (referencia 19/03/2026): $1.415,00 ARS/USD.

(referencia 19/03/2026): $1.415,00 ARS/USD. Cálculo: 978,71 × 1.415,00 = $1.384.874 ARS (equivalente estimado).

Con esa equivalencia estimada, la comparación se vuelve nítida: el precio “convertido” desde Ripley Chile queda por debajo del valor que Mercado Libre Argentina tiene en su página digital, incluso antes de entrar en el terreno de costos indirectos como viaje, logística o tiempo.

Galaxy tab s11d Pantalla de 11 pulgadas, Galaxy AI y modo DeX: así se destaca la Galaxy Tab S11. Samsung

Pagos, tipo de cambio y el factor Aduana

La forma de pago puede definir si la cuenta cierra o se desinfla. Para quienes viajan a comprar en Chile, hay dos caminos que suelen usarse para capturar un tipo de cambio más conveniente y evitar recargos bancarios vinculados a consumos en moneda extranjera:

Tarjeta de crédito en dólares (una cuota): si se paga con dólares propios (saldo en cuenta o billete depositado), la compra se liquida en USD y se evita el recargo del 30% que suele aplicarse cuando se pesifica el consumo.

Tarjeta de débito en dólares: debitando desde caja de ahorro en USD y configurando la preferencia para consumos internacionales, también se paga con dólares propios y se esquiva ese 30% mientras no haya conversión a pesos.

Aduana es el otro gran tema. En términos generales, al ingresar compras desde el exterior puede haber cargos de hasta 60% sobre el excedente de la franquicia, pero en el caso de los teléfonos, tablets o computadoras personales, están libres de impuestos. De todos modos, el consejo clave es simple: no hacer cuentas “perfectas” sin contemplar el marco de ingreso y las condiciones del viaje.