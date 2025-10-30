Call of Duty: Black Ops 6 vuelve a ser gratuito, pero por tiempo limitado

Activision repite la jugada. En menos de un mes, Call of Duty: Black Ops 6 vuelve a ser gratuito por tiempo limitado. Del 28 de octubre al 3 de noviembre, los jugadores podrán probar el multijugador y los principales mapas del modo zombies, además de un evento de Halloween. La decisión no es casual: la ventana coincide con el estreno de REDSEC, el battle royale gratuito de Battlefield 6, que concentró atención y ventas desde su lanzamiento. Call of Duty no cede terreno y refuerza su presencia con contenido, ajustes de balance y una nueva invitación para que la comunidad vuelva a los servidores sin pagar.

En el primer periodo de prueba, entre el 9 y el 16 de octubre, se permitió incluso jugar la campaña por primera vez en la historia de la franquicia. Esta vez, no habrá acceso al modo historia: la apuesta se enfoca en la experiencia competitiva y cooperativa que sostiene la vida del juego semana a semana.

Embed - Call Of Duty Black Ops Declassified Gamescom Trailer Qué se puede jugar: 40 mapas, más de 10 modos y seis escenarios de zombies El paquete gratuito es generoso. En multiplayer, hay 40 mapas —incluidos los nuevos Mothball y Gravity— y más de 10 modos para testear ritmo, armas y progresión. El objetivo es claro: mostrar amplitud de contenidos y empujar a escuadras completas a probar variantes durante el fin de semana extendido. En zombies, la rotación incluye seis escenarios, entre ellos Liberty Falls, Terminus y The Tomb, suficientes para evaluar el bucle de supervivencia, el diseño de arenas y la cooperación. El evento de Halloween suma desafíos temáticos y recompensas estéticas que capitalizan la fecha para incrementar horas de juego.

Hay letra chica que conviene recordar. Tras el 3 de noviembre, el acceso se bloquea y será necesario comprar el juego para continuar con el progreso. La comunidad ya celebró la iniciativa: para muchos, es la oportunidad de coordinar con amigos, medir rendimiento y decidir si vale la inversión sin gastar un centavo.

Embed - Call Of Duty Black Ops 7 Gameplay Reveal Trailer Mirada a futuro: la sombra de Battlefield y el anzuelo Black Ops 7 El paralelismo con Battlefield 6 es inevitable. REDSEC comenzó fuerte y ordenó la conversación de los FPS en PC y consolas. Activision responde con puertas abiertas y con una hoja de ruta que mantiene a la franquicia en agenda. De hecho, ya adelantó contenidos de la "Temporada 1" de Call of Duty: Black Ops 7: regresan Nuketown 2025, Meltdown y Standoff, tres mapas icónicos de Black Ops 2 que vuelven después de más de diez años. A esto se suman siete nuevas armas y dos modos inéditos. También habrá novedades para CoD: Warzone, aunque por ahora no hay detalles oficiales.