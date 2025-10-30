¿Cuánto sale NEO, el nuevo robot humanoide a la venta?

El robot humanoide NEO de 1X Tech puede levantar hasta 70 kilos y mantener conversaciones gracias a su modelo de lenguaje basado en IA.

El robotNEO, desarrollado por la empresa noruega 1X Tech, ya está disponible para reserva. Este robot, que pertenece a la categoría de robots humanoides, pesa menos de 30 kilos y apenas emite 22 decibelios, lo que equivale al sonido de un susurro. Está recubierto por materiales suaves y polímeros impresos en 3D, y puede levantar objetos de hasta 70 kilos gracias a su sistema Tendon Drive, que utiliza transmisión por tendones para lograr movimientos más fluidos y naturales.

image Con menos de 30 kilos de peso y un nivel de ruido mínimo, el NEO busca integrarse en los hogares como asistente doméstico inteligente. 1X Tech Su precio final es de $20.000 dólares —alrededor de $28.710.620 pesos argentinos— o una suscripción mensual de $499 dólares. Por ahora, el humanoide no es totalmente autónomo, ya que algunas tareas son ejecutadas por operadores remotos, aunque la compañía promete actualizaciones de software que aumentarán su independencia.

Un robot liviano, silencioso y con fuerza sorprendente Robot Neo ¿Un robot que limpia tu casa, dobla tu ropa y te saluda al llegar? El robot incluye altavoces integrados en el pecho y la pelvis para comunicarse y reproducir contenido, y cuenta con conectividad 5G, WiFi y Bluetooth. Su sistema de inteligencia artificial reconoce cuándo le hablan, comprende el contexto y recuerda interacciones anteriores, lo que le permite adaptarse gradualmente a las rutinas de cada usuario.

Inteligencia artificial y control de privacidad Según informó la compañía en su cuenta oficial de X, NEO incorpora un modelo de lenguaje LLM similar a los utilizados por los chatbots más avanzados. Esta tecnología le permite mantener conversaciones, analizar entornos mediante visión artificial y actualizarse periódicamente.

El usuario puede gestionar desde una app el grado de intervención de los operadores humanos, aplicar difuminado a las personas que aparecen en las imágenes y limitar el acceso a determinadas zonas del hogar. Estos controles buscan reducir las preocupaciones por la privacidad, uno de los mayores desafíos de la robótica doméstica.