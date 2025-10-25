Bill Gates revela los tres trabajos que resistirán el avance de la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial ha generado preocupación por el futuro de los trabajos . Sin embargo, Bill Gates sostiene que no todas las profesiones corren el mismo riesgo. Según el empresario son tres los campos con mayor capacidad para adaptarse y resistir la automatización.

En su blog Gates Notes , el filántropo explicó que, si hoy tuviera que elegir una carrera, optaría sin dudarlo por una de estas áreas. A su juicio, la supervisión experta, la toma de decisiones complejas y la creatividad seguirán siendo dominios esencialmente humanos, incluso en un entorno donde la IA avance de manera acelerada.

Para Gates , la programación representa una forma moderna de alfabetización. “La IA puede escribir código, pero aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”, afirmó.

El empresario considera que los programadores no solo crean herramientas digitales, sino que también deben detectar sesgos, aplicar valores éticos y orientar los algoritmos hacia objetivos sociales o científicos.

La demanda de especialistas en software seguirá creciendo en sectores estratégicos como la salud, las comunicaciones y la seguridad, donde la intervención humana resulta clave para garantizar precisión y transparencia.

Biología y energía: pilares del futuro sostenible

En el campo de la biología, Bill Gates subraya su papel central en la innovación científica contemporánea. La biotecnología, la edición genética y la medicina personalizada están redefiniendo el modo en que se abordan enfermedades y crisis sanitarias. “La biología se ha transformado en la ciencia de nuestro tiempo”, aseguró el fundador de Microsoft.

image El campo laboral de la biología no parece ser reemplazable. Pixnio

La interpretación de datos biomédicos y la toma de decisiones clínicas son tareas que, por su complejidad, aún dependen del criterio humano.

Por otro lado, el sector energético emerge como una de las áreas más estratégicas en la lucha contra el cambio climático. Gates destaca que la transición hacia energías limpias requiere profesionales capaces de rediseñar sistemas complejos y comprender su impacto medioambiental. Aunque la IA puede optimizar procesos, no reemplaza la creatividad ni la intuición humana necesarias para innovar.

Un mercado laboral en transformación

Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK) estima que uno de cada cuatro trabajos en el mundo está potencialmente expuesto a la automatización por IA.

El estudio señala que la transformación de las tareas, más que su desaparición, será el cambio predominante. Profesiones administrativas son las más vulnerables, mientras que campos como la programación, la biología y la energía se mantienen más resilientes frente a esta ola tecnológica.