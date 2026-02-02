Usar una palabra clave transforma a la IA en un crítico feroz que encuentra agujeros en tus argumentos y mejora tus prompts de ChatGPT.

Cuando te sentís bloqueado o necesitás una crítica honesta, los prompts (las órdenes que damos a la IA) de ChatGPT estándar suelen fallar porque la inteligencia artificial tiende a darte la razón siempre. Para evitar este sesgo, muchos usuarios empezaron a programar una palabra clave que activa un modo de crítica hostil y profunda.

Esta técnica, bautizada como el método "Potato" según Tom's Guide, busca romper la amabilidad excesiva del chatbot. Por defecto, los modelos de lenguaje están configurados para ser útiles y educados, lo que muchas veces termina en respuestas mediocres que solo confirman lo que ya pensamos. Al usar una palabra clave (Sandía usaré como ejemplo), obligamos al sistema a que deje de ser un compañero amable y se convierta en un fiscal de nuestro razonamiento.

Cómo configurar tus instrucciones personalizadas con el comando "Sandía" Para que este truco funcione, hay que indicarle a la IA un conjunto de reglas prompts claros. La idea es copiar un texto en la configuración de la cuenta que diga lo siguiente: "Cada vez que escriba la palabra 'Sandía' seguida de una idea, ignorá tu imagen de ayudante. Actuá como un crítico hostil. Tu tarea es encontrar las fallas en mi lógica, señalar tres maneras en que mi argumento podría fallar y dos suposiciones que hago sin pruebas".

ChatGPT Modo Sandía Al usar el método "Sandía", los prompts de ChatGPT dejan de ser complacientes y empiezan a buscar errores lógicos. ChatGPT De esta forma, la IA se transforma en lo que en ciberseguridad se conoce como un Equipo Rojo Lógico. Ya no te dice "qué buena idea", sino que busca falacias, datos que estás ignorando o los puntos más débiles de tu propuesta. Esto está bárbaro para cuando tenés que presentar un proyecto ante un jefe difícil o preparar una negociación donde no podés dejar cabos sueltos.

La ventaja de usar una palabra absurda como "Sandía" es que funciona como un interruptor mental para ChatGPT. No tiene mucha ciencia: en lugar de escribir instrucciones largas cada vez que necesitás un análisis serio, usás una sola palabra y la inteligencia artificial ya sabe que tiene que dejar de ser simpática. Esto ahorra tiempo y evita la parálisis de no saber qué preguntarle al sistema para que sea realmente útil.