Apple planea un MacBook Pro con pantalla táctil para 2027: ¿innovación o error estratégico?

A lo largo de su historia, Apple ha marcado tendencias que después el resto de la industria imita. Pero no todos sus movimientos han sido acertados ni pioneros. El último rumor apunta a una decisión polémica: la incorporación de pantallas táctiles OLED en los MacBook Pro de próxima generación.

Un MacBook se ha definido tradicionalmente por tres pilares: productividad, portabilidad y diseño. En cambio, las pantallas táctiles siempre han sido terreno exclusivo del iPad, el dispositivo creado precisamente para sacar partido de esa experiencia interactiva.

La posible convergencia entre macOS e iPadOS despierta dudas sobre la identidad y ergonomía de los Mac.

El analista Ming-Chi Kuo ha revelado que Apple planea iniciar la fabricación de MacBook Pro con pantalla táctil OLED en 2026, con lanzamiento previsto para 2027. Sería la primera vez que la compañía incorpora esta tecnología en su gama de portátiles.

Además, la filtración indica que no sería una función exclusiva de los MacBook Pro , sino que también llegaría a modelos como el MacBook Air e incluso a versiones más asequibles. Esto reforzaría la idea de una posible convergencia entre macOS e iPadOS, con gestos y funciones comunes entre ambos ecosistemas.

De hecho, algunos cambios recientes en macOS —iconos más grandes, menús adaptados— parecen preparar el terreno para esta transición.

MACBOOK3 El debate gira entre innovación estratégica o un error que podría restar protagonismo al iPad. Imagen extraída de la web

¿Por qué podría ser un error?

Aunque la novedad pueda sonar como una evolución natural, la introducción de pantallas táctiles en MacBook plantea varios problemas:

Redundancia con el iPad: Apple ya tiene un producto pensado para el uso táctil, con aplicaciones optimizadas y un ecosistema consolidado. Diluir las líneas entre Mac e iPad podría restar personalidad a ambos.

ya tiene un producto pensado para el uso táctil, con aplicaciones optimizadas y un ecosistema consolidado. Diluir las líneas entre Mac e iPad podría restar personalidad a ambos. Ergonomía cuestionable: tocar una pantalla en posición vertical no resulta natural ni cómodo. Ya en 2010, Steve Jobs lo calificó como «terrible para la ergonomía» y, en 2018, Craig Federighi reafirmó que «levantar el brazo para tocar la pantalla es bastante fatigoso».

Impacto en el diseño y la experiencia visual: un portátil táctil trae consigo huellas en la pantalla, comprometiendo la calidad de visualización y la durabilidad.

MacOS no está pensado para los dedos: aunque Apple ha hecho ajustes, adaptar macOS a la interacción táctil total supondría un punto intermedio entre macOS e iPadOS que podría dejar a ambos ecosistemas a medio camino.

Por otra parte, el gran temor es que Apple esté priorizando una función llamativa sobre mejoras realmente valiosas en un portátil: autonomía, refrigeración, rendimiento y eficiencia energética. Un MacBook Pro táctil OLED podría atraer titulares, pero en la práctica significar un cambio poco útil para quienes eligen estos equipos por su potencia y productividad.

El debate ya está servido: ¿un movimiento que abrirá nuevas posibilidades o un paso que amenaza con confundir el ADN de los Mac y restar protagonismo al iPad?