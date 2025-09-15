Apple lanza oficialmente iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 y macOS 26

iOS 26 estará disponible a partir de hoy, junto con iPadOS 26, watchOS 26 y macOS 26 Tahoe, las adaptaciones del sistema operativo de Apple para el resto de sus dispositivos. La compañía actualizó su sitio oficial tras el evento de presentación del iPhone 17 , confirmando que los usuarios podrán descargar el software en iPhone, iPad, Apple Watch y Mac compatibles.

Apple definió esta versión como su actualización de software más importante en diez años. La novedad principal será la incorporación de la interfaz Liquid Glass, que transforma la apariencia visual de los dispositivos y ofrece nuevas funciones adaptadas a cada equipo. Según la compañía, la experiencia se sentirá similar a tener un dispositivo renovado tras la instalación.

Los nuevos sistemas operativos de Apple iOS 26 y sus variantes estarán disponibles desde el 15 de septiembre.

El despliegue de iOS 26 y sus sistemas asociados comenzará de forma global el día de hoy. Apple no detalló un horario específico, pero aconsejó a los usuarios verificar la compatibilidad de sus equipos antes de la descarga.

Precios y compatibilidad de dispositivos

La actualización será gratuita y llegará a una amplia lista de modelos. En el caso de iOS 26, será compatible con iPhone 11, iPhone SE (2.ª generación) y posteriores. iPadOS 26 se podrá instalar en iPad mini (5.ª generación), iPad (8.ª generación), iPad Air (3.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (1.ª generación) y iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) en adelante.

En cuanto a watchOS 26, podrán actualizar el Apple Watch SE 2, Series 6, Ultra y modelos más recientes. Para macOS 26 Tahoe, la lista incluye Mac Pro (2019), Mac Studio (2022), Mac mini (2020), iMac (2020), MacBook Pro de 13 pulgadas (2020), MacBook Pro de 16 pulgadas (2019) y MacBook Air con Apple Silicon.

image iPhone 17: el primer smartphone en recibir el nuevo sistema operativo. Apple

Apple resaltó que cada dispositivo recibirá mejoras específicas, desde funciones de seguridad hasta ajustes en el rendimiento y diseño. “Cada usuario encontrará novedades que mejoran la experiencia diaria”, señalaron fuentes de la compañía.

Con estas actualizaciones, Apple refuerza su política de extender el ciclo de vida de sus productos, un factor clave en la decisión de compra de millones de usuarios.