AMD y HP Enterprise lanzan Helios, una plataforma para acelerar la inteligencia artificial

Las gigantes tecnológicas anunciaron una colaboración clave para el desarrollo de sistemas avanzados. El objetivo es potenciar la próxima generación de AMD y HP mediante una arquitectura abierta y escalable llamada "Helios", diseñada específicamente para manejar cargas de trabajo masivas de inteligencia artificial en grandes centros de datos.

Este anuncio, realizado desde Santa Clara, marca un punto de giro en la industria. HP Enterprise será uno de los primeros fabricantes en adoptar esta tecnología. La idea es simple pero ambiciosa: integrar los procesadores y chips gráficos de AMD con las redes de alto rendimiento de HP para que las empresas puedan procesar datos a una velocidad nunca vista.

Lisa Su, la directora ejecutiva de AMD, explicó la visión detrás del proyecto: "HP ha sido un socio excepcional a largo plazo. Con 'Helios', llevamos esa colaboración aún más lejos, reuniendo todo el stack de tecnologías de cómputo para ofrecer una plataforma que impulsa nuevos niveles de eficiencia".

La plataforma "Helios" no es solo un nombre llamativo. Se trata de un sistema pensado para funcionar a "escala de rack", es decir, ocupando estanterías completas de servidores que trabajan en conjunto. Según los datos técnicos, ofrece un rendimiento descomunal de hasta 2.9 exaFLOPS.

Para lograr esto, el sistema usa los nuevos procesadores EPYC "Venice" y las tarjetas gráficas Instinct MI455X. Pero la potencia bruta no sirve de nada si los datos no pueden viajar rápido. Por eso, HP sumó su tecnología de redes Juniper, desarrollada junto a Broadcom, para asegurar que la conexión sea fluida y sin demoras.

Antonio Neri, el presidente de HP, destacó la importancia de este avance para los clientes: "Estamos brindando a nuestros proveedores de servicios en la nube implementaciones más rápidas, mayor flexibilidad y menor riesgo en la forma en que escalan la computación de IA en sus negocios". Se espera que esta tecnología esté disponible en el mercado mundial para 2026.

Un salto en la supercomputadora europea

La colaboración también tiene un pie fuerte en Europa. Las empresas confirmaron la construcción de "Herder", una nueva máquina para el Centro de Computación de Alto Rendimiento de Stuttgart, en Alemania. Este equipo reemplazará al actual modelo "Hunter" y servirá para investigaciones científicas complejas.

La supercomputadora Herder usará la plataforma HPE Cray EX con los chips más modernos de AMD. Michael Resch, director del centro alemán, comentó sobre la necesidad de esta actualización: "Nuestra comunidad científica requiere que sigamos apoyando aplicaciones tradicionales de simulación numérica. Al mismo tiempo, vemos un creciente interés en el aprendizaje automático".

Este equipo monumental está programado para entregarse en la segunda mitad de 2027. Su función será clave para permitir flujos de trabajo híbridos, mezclando la simulación clásica con la inteligencia artificial moderna, lo que abrirá la puerta a nuevos descubrimientos en la industria y la ciencia del viejo continente.