Steam Machine: la nueva apuesta de Valve podría costar menos que una PC gamer

Diez años después de aquel primer intento fallido, Valve quiere llegar al living de tu casa con una nueva generación de Steam Machine , una PC “consolizada” que busca llevar la biblioteca de Steam al televisor con la comodidad de una consola. El anuncio llegó impulsado por el éxito de Steam Deck, que demostró que la marca tiene espacio en el hardware.

En la presentación, la compañía reveló las especificaciones técnicas , el enfoque en SteamOS y su compatibilidad con juegos en 4K a 60 FPS. Sin embargo, dejó afuera el dato clave: el precio. Ese silencio abrió la puerta a todo tipo de especulaciones, con analistas y ahora también una filtración de un usuario anonimo de Reddit intentando ponerle número al dispositivo.

Si se toma como referencia el mercado actual, montar un PC con rendimiento similar a la nueva Steam Machine cuesta más de 700 dólares. De allí parte el cálculo de muchos especialistas del sector: si Valve quiere competir de forma directa con las consolas de sobremesa, el precio debería moverse en la franja de una PS5 Pro.

Las estimaciones más conservadoras hablan de entre 800 y 900 dólares para el modelo con 512 GB de almacenamiento, con un salto hasta 1.000–1.100 dólares para la versión con 2 TB. A esos valores, habría que sumar impuestos, lo que elevaría aún más la barrera de entrada para el usuario medio.

Otros analistas, en cambio, creen que Valve podría repetir la estrategia histórica de Microsoft y Sony : vender el hardware con margen mínimo o incluso a pérdidas para empujar el uso de la tienda de Steam y de SteamOS. En esa línea aparece un segundo rango de precios mucho más agresivo: entre 549 y 749 dólares, cifra que varios consideran “explosiva” para el mercado actual.

Embed - Steam presentó su PC gamer

La filtración de Reddit que alimenta el hype

En medio de estas proyecciones, una filtración publicada por un usuario de Reddit encendió todavía más el debate. El post, que asegura basarse en información interna ligada a proveedores de componentes, menciona un precio objetivo cercano a los 600–650 dólares (unos 942.000 pesos argentinos) para uno de los modelos. Esa cifra coincide con el rango más optimista de los analistas y plantea un escenario interesante: una Steam Machine con rendimiento de gama alta a precio de consola “premium”.

Si ese valor se confirma, el impacto en la industria sería fuerte. Hoy, armar un PC decente por menos de 1.000 dólares resulta complicado, en especial por el aumento del precio de las memorias y de las unidades SSD en los últimos meses. Un equipo listo para usar que se conecte al televisor, con soporte oficial y acceso directo a Steam, podría convertirse en una opción muy seductora para quienes no quieren lidiar con el armado pieza por pieza.

steam frame2 Valve apunta a un ecosistema completo: consola potente, realidad virtual independiente y mando con sticks magnéticos, en su mayor apuesta de hardware desde el Steam Deck. Valve

Lanzamiento en 2026 y un precio atado al mercado de componentes

Valve marcó en el calendario la primavera de 2026 como fecha de salida de la nueva Steam Machine. Eso le da margen hasta marzo para terminar de afinar el precio, algo que dependerá en buena medida de la fluctuación de los costos de RAM y SSD.

El objetivo declarado de la compañía parece ser potenciar Steam más que convertir a la Steam Machine en su principal fuente de ingresos, aunque la apuesta por SteamOS como sistema centrado en juegos sigue generando preguntas sobre su techo real frente a Windows.