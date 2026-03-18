Adiós a los USB: por qué ya no deben utilizarse en 2026 y con qué dispositivos reemplazarlos

La desaparición del USB como herramienta cotidiana para transferir y respaldar información es una tendencia irreversible que se consolidará este 2026. Ante el avance de nuevas tecnologías, la necesidad de un reemplazo más veloz y seguro se vuelve imperativa para proteger nuestros archivos personales y profesionales en un ecosistema digital cada vez más exigente.

El surgimiento de soluciones en la nube, la rápida expansión de los SSD externos y la adopción masiva de conectores USB-C relegaron a los tradicionales pendrives a un rol cada vez más marginal. Lo que antes era un estándar universal, hoy enfrenta limitaciones técnicas que comprometen la productividad y la integridad de los datos.

La incompatibilidad física es el primer gran obstáculo. La mayoría de las computadoras y tabletas actuales ya no incluyen el tradicional conector USB-A , presente en la mayoría de los modelos antiguos de memorias USB . Aunque existen versiones híbridas con ambas conexiones, suelen ofrecer rendimiento inferior por cuestiones de fabricación y costo, alterando la experiencia directa que fue el sello de este dispositivo durante dos décadas.

La falta de puertos compatibles obliga a los usuarios de USB antiguos a depender de adaptadores poco prácticos.

¿Cuántas veces perdiste minutos valiosos esperando que un archivo se copie? Otra limitación técnica se observa en las velocidades de transferencia: incluso los modelos promocionados bajo los estándares USB 3.0 o 3.2 rara vez alcanzan los valores máximos teóricos en condiciones reales. Además, el uso de adaptadores ha reducido la ergonomía y practicidad que solía definir a estos pequeños dispositivos.

En el segmento profesional, los SSD externos superan por amplio margen a la memoria USB tanto en velocidad como en capacidad. Mientras que un pendrive promedio se estanca en los 128 GB, un SSD puede partir de los 500 GB y llegar a varios terabytes. Esta diferencia es vital para tareas como la edición de video en 4K o la administración de bibliotecas fotográficas pesadas.

Para archivos pesados, el reemplazo natural son los SSD externos por su alta tasa de transferencia.

Por otro lado, la opción más revolucionaria la representa el almacenamiento en la nube. Servicios como Google Drive e iCloud han aportado beneficios inéditos: acceso universal, sincronización automática y la posibilidad de compartir archivos instantáneamente. Estas alternativas han conquistado a los usuarios que priorizan la flexibilidad, dejando a las antiguas memorias USB como un recuerdo del pasado.

Adiós Memorias USB - Interna 3 Las memorias USB ya no ofrecen la seguridad necesaria para respaldos críticos de información. shutterstock

El legado y los usos residuales del conector USB

A pesar de su declive, la función residual de los pendrives queda circunscrita a tareas técnicas muy específicas. Actualmente, su uso se limita a crear unidades de arranque, instalar sistemas operativos, actualizar firmware o transferir archivos en contextos sin acceso a internet. Incluso en estos casos, existen alternativas modernas que ofrecen un desempeño significativamente superior y mayor versatilidad.

Se podría decir entonces que el USB concluye su era como estándar universal de intercambio de datos. La elección del usuario actual oscila entre los SSD externos para rendimiento, los HDD para economía y la nube para colaboración remota. El mercado dictó sentencia: la eficiencia y la seguridad ahora residen en sistemas capaces de afrontar las demandas de un presente hiperconectado.