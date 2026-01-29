Actualizaciones de Xiaomi: ¿Hasta cuándo tendrás soporte HyperOS en tu teléfono?

Conocé hasta cuándo tendrá soporte tu teléfono o tablet. La marca extiende las Actualizaciones de Xiaomi con parches de seguridad garantizados hasta el 2032.

El cronograma de actualizaciones de Xiaomi asegura que los dispositivos Redmi y POCO mantengan su seguridad por varios años.

Elegir un teléfono nuevo depende mucho del tiempo que recibirá soporte oficial del fabricante. Por eso, conocer el calendario de actualizaciones de Xiaomi es fundamental para los usuarios. En este contexto, Xiaomi publicó recientemente las fechas límites de soporte para sus dispositivos Redmi y POCO que todavía se encuentran en el mercado actual.

Soporte de largo aliento: las Actualizaciones de Xiaomi hasta 2032 Varios equipos de gama alta y tablets tienen asegurado el mantenimiento por casi una década. La Redmi Pad 2 / 4G es el equipo con mayor permanencia en el catálogo, ya que recibirá parches hasta agosto de 2032. Por otro lado, los usuarios de POCO F8 Ultra y Pro cuentan con soporte hasta noviembre de 2031. Las familias más populares, como la serie Redmi 15 y los Xiaomi 15T, también tienen su futuro asegurado hasta septiembre de ese mismo año.

Xiaomi HyperOS - Interna 1 Xiaomi asegura continuidad de soporte para teléfonos gama media y alta. Shutterstock Este compromiso con la longevidad permite que los clientes no tengan que cambiar de aparato tan seguido. El fabricante taiwanés busca que la experiencia de uso sea estable y segura por mucho tiempo. Esto es un punto a favor para quienes cuidan el bolsillo y prefieren estirar la vida útil de su tecnología lo más posible.

Modelos de gama media y alta con parches hasta 2031 Los teléfonos premium de Xiaomi no son los únicos que reciben atención. La serie Redmi Note 14 mantiene un soporte sólido con fechas programadas hasta marzo de 2031. En el segmento más alto, el Xiaomi 15 Ultra y la tablet Pad 7 también estiran su vida útil hasta el primer trimestre de ese año. Esto da mucha tranquilidad a quienes buscan un celular potente que no quede viejo en poco tiempo.

Es un cambio de estrategia que se nota. Antes, los equipos de gama media quedaban olvidados mucho más rápido. Ahora, la firma empareja la cancha para que casi todo su catálogo actual tenga un horizonte de soporte de al menos cinco o seis años.