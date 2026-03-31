31 de marzo: el Día Mundial del Backup y el riesgo de la IA en empresas

En este Día Mundial del Backup, advierten que muchas empresas no saben cómo recuperar sus datos y sistemas de IA ante una falla crítica de seguridad.

Las empresas corren riesgos al no proteger sus nuevos desarrollos tecnológicos. Por eso, en este Día Mundial del Backup, los especialistas en ciberseguridad alertan que la mayoría de los entornos de inteligencia artificial quedan fuera de los planes de recuperación ante desastres, lo que pone en peligro la continuidad del negocio.

La realidad es que la tecnología avanza a pasos agigantados, pero la protección de la información a veces se queda atrás. Según el informe AI Security Report 2025, el 7,5% de las órdenes o "prompts" que se le dan a las máquinas contienen información confidencial. Además, una de cada 80 interacciones presenta un peligro alto de filtración de información privada. Estos números asustan un poco porque demuestran que se sube una bocha de contenido sensible a la nube sin pensar en las consecuencias.

Los desafíos de la inteligencia artificial y la seguridad de los datos Alejandro Botter, Gerente de Ingeniería de Check Point para el sur de Latinoamérica, plantea una pregunta que deja a varios pensando: "si el entorno de IA falla hoy, ¿qué será posible recuperar, en cuánto tiempo y con qué nivel de fidelidad?". Esta duda surge porque los modelos entrenados y las bases de conocimiento ya son activos estratégicos para cualquier compañía. Perder ese aprendizaje acumulado no es una opción aceptable porque reconstruirlo lleva un tiempo que las empresas no tienen.

Informática IT Hasta el 7,5% de los comandos enviados a plataformas de inteligencia artificial contienen información sensible de las compañías. Pexels El problema es que muchas organizaciones todavía confunden el almacenamiento simple en la nube con un respaldo real. Si un agente de inteligencia artificial depende de una base de información y esos datos no están disponibles por un ataque o un error técnico, el sistema se detiene al toque. En muchos casos, esto significa que el negocio deja de funcionar por completo. Los procesos de respaldo tradicionales no siempre se adaptan a estos volúmenes de información que crecen de forma exponencial y que se la bancan menos ante una caída del sistema.

Consejos clave para este Día Mundial del Backup Para no meter la pata, los expertos recomiendan revisar las estrategias de resiliencia y sumar a la IA de forma explícita en los planes de contingencia. Es fundamental clasificar estos activos como críticos y definir quién es el responsable de cuidarlos. No alcanza con guardar las cosas en un rincón digital; hay que hacer pruebas de recuperación para ver si el plan funciona.