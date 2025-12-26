WhatsApp suma nuevos stickers y funciones para los Estados

WhatsApp anunció la llegada de los stickers de preguntas para fomentar la interacción en la sección de Estados.

WhatsApp lanzó una nueva herramienta que busca hacer más dinámicos y participativos los Estados dentro de la aplicación. Se trata de los stickers de preguntas, una función que permite a los usuarios formular consultas y recibir respuestas directas de sus contactos, sin necesidad de iniciar conversaciones individuales.

La opción se encuentra disponible al momento de crear un Estado. Al seleccionar el ícono de stickers, los usuarios pueden elegir el formato de pregunta y escribir el texto que deseen, ya sea para pedir recomendaciones, opiniones o simplemente generar intercambio con quienes vean la publicación.

Una vez publicado el contenido, las personas que acceden al Estado pueden responder desde la misma pantalla. Todas las respuestas quedan organizadas en un solo espacio, lo que facilita su lectura y permite al autor del Estado contestar o interactuar con cada una. Además, existe la posibilidad de destacar alguna respuesta y volver a compartirla como parte de un nuevo Estado.

Los estados de WhatsApp cada vez se usan más. Nuevas funciones para los Estados de WhatsApp Esta novedad se suma a otras funciones interactivas que ya existen en plataformas del mismo grupo empresarial, como Instagram y Facebook. Con esta incorporación, WhatsApp refuerza el rol de los Estados como una herramienta no solo informativa, sino también participativa.