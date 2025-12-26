Malas noticias: ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp desde 2026 por decisión de Meta

Meta anunció un cambio importante en las reglas de su aplicación de mensajería para el próximo año. A partir del 15 de enero de 2026, el chatbot de ChatGPT dejará de estar disponible dentro de WhatsApp . Esta medida obligará a millones de personas a cambiar la forma en la que usan la IA.

La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes usan este servicio para resolver dudas rápidas o automatizar respuestas sin salir del chat. La empresa de Mark Zuckerberg decidió dar un golpe y modificar las condiciones de uso de la API de WhatsApp Business Solution. Con este cambio de reglas, la plataforma redefine qué tipo de asistentes pueden operar en su ecosistema .

El motivo detrás de esta movida es claro y no tiene muchas vueltas. La compañía busca que solo se admitan bots que tengan funciones comerciales específicas, como puede ser la atención al cliente en un local o la gestión de turnos médicos. De esta manera, los asistentes de uso general, donde entra el sistema de OpenAI, quedan afuera de la aplicación.

Los bots externos dejarán de funcionar en las cuentas de WhatsApp Business a partir del año que viene.

Meta quiere que los usuarios usen su propia herramienta. La idea es darle vuelo a Meta AI y que no haya otros competidores operando en la app. Al centralizar las funciones de inteligencia artificial , la empresa se asegura de tener el control total de lo que pasa en los chats y de cómo se manejan los datos de la gente. Básicamente, quieren que todo quede bajo su órbita.

Si sos de los que usan el bot a diario, el acceso al asistente inteligente ChatGPT dentro de la aplicación estará disponible solamente hasta el 15 de enero de 2026. Después de ese día, será eliminado definitivamente y los chats que tenías abiertos van a dejar de responder.

image ChatGPT ya no podrá integrarse con el servicio de mensajería de Meta. WhatsApp

Es clave que los usuarios exporten sus conversaciones antes de la fecha límite. Si tenés información importante guardada en esos chats, lo mejor es pasarla a un bloc de notas o mandártela por mail, porque una vez que se corte el servicio, esos datos van a ser difíciles de recuperar desde la interfaz de mensajería.

A pesar de este corte, no es el fin del mundo para la tecnología. Los que quieran seguir charlando con la IA de OpenAI podrán hacerlo, pero tendrán que usar los caminos oficiales. Esto incluye la versión web, la aplicación propia para celulares o los programas de escritorio. La comodidad de tener todo en un solo lugar se termina, pero la herramienta sigue viva afuera del ecosistema de Meta.

Este cambio marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con los celulares. WhatsApp ya no quiere ser un terreno libre para cualquier desarrollo, sino un espacio cerrado y bien vigilado. Ahora habrá que ver cómo reaccionan los usuarios ante la obligación de usar el asistente de Meta o mudarse de plataforma para seguir usando sus bots favoritos.