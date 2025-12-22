Las 4 funciones secretas de ChatGPT que están disponibles hasta en su versión gratuita

La prueba de que la IA sirve mucho más que para responder consultas. Te contamos todos los detalles.

ChatGPT es la inteligencia artificial (IA) de Open AI y desde su aparición en 2022 ha revolucionado la vida cotidiana con sus respuestas rápidas, redacción de textos, creación de imágenes y mucho más. Sin embargo, hemos notado que muchos usuarios no han descubierto las funciones secretas del Chat.

Hay herramientas que son muy poco conocidas y sorprenden por su utilidad en situaciones reales. Una de ellas es la opción de calcular calorías con una foto y es perfecta para quienes quieren cuidar su alimentación. Con tan solo compartir una foto, tendrás toda la información que necesitas. No es perfecto y tampoco reemplaza el consejo de un profesional, pero sí sirve como guía.

OpenAI - Portada Las funciones que están disponibles en ChatGPT. Shutterstock Las herramientas del ChatGPT Otro uso es la visualización de cambios en habitaciones de casas antes de que los hagas. Cambiar un mueble o derribar una pared es arriesgado, sobre todo porque no sabremos cómo quedará. La IA ofrece una solución. Compartí una foto del lugar que quieras cambiar y dale las indicaciones para que agregue o elimine elementos.

También es clave para armar un menú completo con solo indicar los ingredientes disponibles. El ChatGPT te sugerirá recetas posibles con el paso a paso detallado y preciso. Esta es una propuesta rápida y práctica para aprender todo lo que puedes hacer con pocos elementos y sin perder nutrientes.