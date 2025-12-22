La nueva trampa de las llamadas perdidas de WhatsApp : el engaño que vacía cuentas en segundos
Los estafadores aprovechan el hábito de devolver llamadas desconocidas en WhatsApp para robar identidades y realizar fraudes bancarios.
WhatsApp se mantiene como la herramienta de comunicación líder en casi todo el mundo, pero su popularidad la convierte en el blanco predilecto para el cibercrimen. Ante la mayor conciencia de los usuarios sobre las estafas tradicionales, los delincuentes han sofisticado sus métodos, apelando ahora a una reacción casi instintiva: la curiosidad o preocupación ante una llamada perdida.
Esta nueva modalidad comienza con una ráfaga de llamadas perdidas, muchas veces con prefijos extranjeros, acompañadas de mensajes urgentes que alertan sobre supuestos errores administrativos o problemas de seguridad.
Te Podría Interesar
El objetivo es forzar el contacto. Una vez que la víctima devuelve la llamada o entabla conversación, los estafadores despliegan un discurso creíble —haciéndose pasar por soporte técnico o conocidos— para solicitar el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS. Si el usuario entrega esa clave, pierde el control de su cuenta de forma inmediata.
Cómo blindar el celular ante el avance de los hackeos de WhatsApp
Para evitar caer en estas redes, los especialistas en seguridad informática destacan tres pilares fundamentales de prevención:
-
Ignorar lo desconocido: No atender ni devolver llamadas de números extraños, especialmente si muestran prefijos internacionales.
Privacidad del código: Jamás compartir el código de verificación de seis dígitos con nadie, bajo ninguna circunstancia. WhatsApp nunca lo solicitará de forma proactiva.
Doble seguridad: Activar la "Verificación en dos pasos" dentro de los ajustes de la aplicación. Esto genera un PIN personal que impide que un tercero acceda a la cuenta, incluso si logra obtener el código de verificación por SMS.