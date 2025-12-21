El fin de las salidas incómodas en WhatsApp: ya se pueden abandonar grupos de forma silenciosa

Una nueva actualización de WhatsApp permite que cada usuario pueda retirarse de un grupo sin que nadie se entere.

Salir de un grupo de WhatsApp que ya no es de interés o que genera demasiadas notificaciones solía ser un momento de exposición para muchos usuarios. Sin embargo, la última actualización de la aplicación de mensajería más popular del mundo ha puesto fin a este problema, priorizando la privacidad y la discreción de sus miembros.

Privacidad reforzada al salir de WhatsApp Con esta nueva función, el tradicional mensaje que anunciaba a todo el grupo que un integrante se había retirado ha desaparecido para el público general. Ahora, cuando un usuario decide abandonar una conversación, el sistema realiza la acción de manera "invisible" para el resto de los participantes; únicamente los administradores del chat podrán visualizar quiénes han dejado el grupo.

A pesar de este cambio en las notificaciones en tiempo real, la plataforma mantiene una sección denominada "Participantes anteriores". En este apartado, que es accesible para los miembros del grupo, quedará registrado el nombre, número de teléfono y foto de perfil de quien se fue, durante un plazo de 60 días.

Cómo realizar la salida "silenciosa" paso a paso El proceso para retirarse de una conversación grupal sigue siendo sencillo y no requiere configuraciones adicionales, ya que viene activado por defecto con la última versión de la app: