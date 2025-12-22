GhostPairing: WhatsApp alerta por la estafa silenciosa que secuestra tu cuenta

Un importante llamado de atención de WhatsApp respecto de las estafas virtuales que se llevan adelante en la actualidad.

En los últimos días, expertos en ciberseguridad han encendido las alertas por una nueva modalidad de fraude digital que afecta a usuarios de WhatsApp en distintas regiones del mundo. La técnica, bautizada como GhostPairing, permite a los delincuentes tomar el control de una cuenta sin necesidad de clonar la tarjeta SIM ni robar contraseñas.

Por qué es una estafa silenciosa en WhatsApp y ataca sin que te des cuenta A diferencia de los ataques tradicionales, GhostPairing no depende de malware ni de vulnerar sistemas complejos. En su lugar, explota una función legítima de WhatsApp —la capacidad de vincular dispositivos adicionales— y la confianza entre contactos.

La estratagema comienza con un mensaje que parece provenir de un contacto conocido. El texto suele mencionar una supuesta foto o información comprometedora y lleva un enlace llamativo. Al pulsarlo, la víctima es redirigida a una página que simula ser una pantalla de inicio de sesión de Facebook o un visor de contenido.

Ese sitio falso solicita el número de teléfono y guía al usuario para realizar un proceso de vinculación de WhatsApp a otro dispositivo, ya sea escaneando un código QR o introduciendo un código numérico. Al completar este paso —creyendo que está viendo contenido interesante— la persona autoriza, sin saberlo, que la cuenta se asocie a un navegador controlado por el atacante.

El gran riesgo de esta técnica es que puede operar en silencio. WhatsApp a menudo no notifica automáticamente cuando se vincula un nuevo dispositivo, lo que permite que el intruso mantenga acceso persistente sin que el usuario legítimo advierta cambios aparentes en su cuenta.