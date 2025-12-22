Shein: los límites que tenés que conocer para evitar sorpresas en tus compras

A la hora de realizar compras en Shein y Temu, es importante evitar sorpresas y conocer todos los detalles o límites respecto del dólar.

La costumbre de adquirir productos en plataformas internacionales como Shein y Temu se consolidó entre los argentinos, especialmente en un contexto donde el dólar influye en prácticamente cada gasto. Por eso, comprender los topes y reglas que aplican a estos envíos es clave para que las compras lleguen sin contratiempos y sin costos inesperados.

Las compras online desde el exterior no están exentas de regulaciones: cada paquete que llega al país tiene un tope máximo de valor que puede contener, y eso incluye el precio del producto, el transporte y el seguro.

En el caso de los envíos por courier, ningún paquete puede valer más de 3.000 dólares, y a partir de ciertos montos comenzarán a aplicarse impuestos.

Qué hay que saber para comprar en Shein Cuando el paquete ingresa por el correo estatal, ese mismo tope de 3.000 dólares por envío también se aplica, aunque bajo un esquema de impuestos distinto: existe un monto inicial libre de tributos y, si se supera ese piso, se grava el excedente.

Además del valor total, hay otras limitaciones que conviene conocer antes de hacer clic en "comprar":