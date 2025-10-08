WhatsApp lanzó una función clave para los usuarios con iPhone

WhatsApp lanzó una nueva herramienta que permite traducir mensajes directamente desde la aplicación en dispositivos con sistema operativo iOS . La función llega con la versión 25.28.74 de la app y busca facilitar la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas.

En muchas ocasiones sucede que nos comunicamos con personas que son de otro país o acostumbran directamente a hablar en otro idioma, lo que complica mucho a la fluidez de la conversación. Es por eso que esta función llegó para cambiarlo todo y facilitar aún más los pasos.

Para traducir un mensaje, el usuario solo debe mantener presionado el texto recibido o enviado y seleccionar la opción “Traducir” en el menú que aparece en pantalla. Luego podrá elegir el idioma al que desea convertir el contenido.

La aplicación es capaz de detectar automáticamente el idioma del mensaje, aunque también permite hacerlo de forma manual si el reconocimiento no es correcto. Para que la función funcione adecuadamente, es necesario descargar previamente los paquetes de idiomas correspondientes.

En su lanzamiento, WhatsApp incluye soporte para 21 idiomas, entre ellos español, inglés (en sus variantes de Estados Unidos y Reino Unido), francés, alemán, portugués, árabe, chino, japonés, coreano, ruso y turco, entre otros. La traducción está disponible tanto en chats individuales como grupales e incluso en los canales de difusión.

Una de las principales características de esta nueva función es que las traducciones se realizan directamente en el dispositivo del usuario, sin que los mensajes pasen por los servidores de la empresa. De esta forma, se mantiene el cifrado de extremo a extremo y se preserva la privacidad de las conversaciones.

Además, en los iPhone la herramienta aprovecha las capacidades del sistema operativo de Apple, lo que permite un proceso de traducción más rápido y fluido.

Con esta actualización, WhatsApp continúa ampliando sus funciones centradas en mejorar la experiencia del usuario y fomentar la comunicación global sin barreras idiomáticas.