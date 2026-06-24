WhatsApp incorporará publicidad en los chats y genera polémica entre los usuarios

La nueva actualización de WhatsApp ya trae mucha polémica entre los usuarios por el chat con publicidad. Los detalles.

WhatsApp se prepara para implementar una de las modificaciones más controvertidas de su historia reciente: la incorporación de anuncios publicitarios dentro de algunas secciones de la aplicación. La decisión, impulsada por Meta, abrió un intenso debate entre los usuarios que durante años eligieron la plataforma por ofrecer una experiencia libre de publicidad.

Según adelantó la compañía, los cambios estarán enfocados principalmente en la pestaña de Novedades, donde se encuentran los Estados y los Canales. Allí comenzarán a mostrarse contenidos promocionados y recomendaciones personalizadas, una estrategia similar a la utilizada en otras redes sociales del ecosistema de Meta.

Desde la empresa aseguran que la medida no afectará las conversaciones privadas. Los mensajes, llamadas y videollamadas seguirán protegidos mediante cifrado de extremo a extremo, por lo que ni WhatsApp ni terceros podrán acceder a su contenido para fines publicitarios.

Sin embargo, el anuncio despertó preocupación entre algunos usuarios, quienes temen que esta sea la primera etapa de una transformación más profunda de la aplicación. La principal inquietud radica en la posibilidad de que, con el tiempo, la publicidad se extienda a otras áreas de la plataforma o que se utilicen más datos para segmentar anuncios.

Anuncios en WhatsApp: la explicación de Meta Meta explicó que la personalización de la publicidad se basará en información limitada, como el país de residencia, el idioma configurado en la cuenta, los canales seguidos y la interacción con determinados contenidos públicos. La compañía remarcó que no utilizará los mensajes privados ni el contenido de las llamadas para orientar campañas comerciales.