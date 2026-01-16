Vuelven las alertas por tormentas en Mendoza: cuáles serán los departamentos afectados este sábado

Luego de una jornada de alivio climático , Mendoza volverá a estar bajo alerta meteorológica este sábado 17 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta amarilla por tormentas para sectores del Este provincial, en un escenario que combina altas temperaturas y el regreso de la inestabilidad, tras un viernes sin advertencias oficiales.

El cambio marca un quiebre en la breve estabilidad que se registró durante el cierre de la semana, luego de varios días atravesados por tormentas y alertas en distintos puntos del territorio provincial.

Según el sistema de alertas del SMN, el alerta amarillo por tormentas rige para este sábado en los departamentos del Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa . En esas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h y abundante precipitación en cortos períodos . Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros , con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas , el sábado se presentará caluroso, con nubosidad variable y temperaturas elevadas . La máxima alcanzará los 35°C , mientras que la mínima rondará los 21°C .

El informe advierte que las tormentas podrían desarrollarse hacia la noche, especialmente en las zonas bajo alerta, mientras que en cordillera se mantendrá un escenario inestable.

Recomendaciones ante tormentas

Ante la vigencia de alertas amarilla y naranja, los organismos oficiales recomiendan evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas, no circular por zonas inundables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El nivel de alerta indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se aconseja seguir de cerca la evolución del pronóstico durante las próximas horas.