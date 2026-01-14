¿Se terminan las tormentas? Qué anticipa el pronóstico para este jueves en Mendoza
Luego de días marcados por alertas meteorológicas y tormentas con lluvias y granizo, el pronóstico para este jueves en Mendoza abre un nuevo escenario.
Después de días atravesados por alertas amarillas y naranjas, tormentas intensas y ráfagas fuertes en distintos puntos de la provincia, Mendoza amanecerá este jueves sin alertas meteorológicas vigentes. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ubicó a todo el territorio provincial bajo condición de “nivel verde”, descartando fenómenos que impliquen riesgos.
El cambio marca un quiebre en la seguidilla de inestabilidad que se extendió durante los últimos dos días, con lluvias abundantes, actividad eléctrica y hasta granizo en zonas del Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.
Sin alertas, pero con cierta inestabilidad
De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el jueves se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. No obstante, el informe advierte que podrían registrarse tormentas durante la madrugada, antes del ingreso definitivo de un frente frío.
La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima rondará los 22°C, valores que representan un alivio térmico tras jornadas de calor intenso combinadas con tormentas.
En la zona de cordillera, en tanto, se espera cielo algo nublado, con condiciones más estables respecto a los días previos.
Qué cambió respecto a los días anteriores
Las imágenes oficiales del SMN muestran que, a diferencia del martes y miércoles, este jueves Mendoza ya no se encuentra bajo alertas por tormentas ni por viento Zonda. El retiro de las advertencias responde al desplazamiento del sistema inestable que provocó los temporales recientes.
Sin embargo, los especialistas remarcaron que la ausencia de alertas no implica un cielo completamente despejado ni condiciones plenamente estables durante toda la jornada, especialmente en las primeras horas del día.