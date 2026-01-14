¿Se terminan las tormentas? Qué anticipa el pronóstico para este jueves en Mendoza

Luego de días marcados por alertas meteorológicas y tormentas con lluvias y granizo, el pronóstico para este jueves en Mendoza abre un nuevo escenario.

Se anticipa una jornada con un leve descenso de la temperatura y cierta inestabilidad, aunque sin alertas por tormentas.

Después de días atravesados por alertas amarillas y naranjas, tormentas intensas y ráfagas fuertes en distintos puntos de la provincia, Mendoza amanecerá este jueves sin alertas meteorológicas vigentes. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ubicó a todo el territorio provincial bajo condición de “nivel verde”, descartando fenómenos que impliquen riesgos.

El cambio marca un quiebre en la seguidilla de inestabilidad que se extendió durante los últimos dos días, con lluvias abundantes, actividad eléctrica y hasta granizo en zonas del Este, el Valle de Uco y el Sur provincial.

Sin alertas, pero con cierta inestabilidad De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el jueves se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. No obstante, el informe advierte que podrían registrarse tormentas durante la madrugada, antes del ingreso definitivo de un frente frío.

La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima rondará los 22°C, valores que representan un alivio térmico tras jornadas de calor intenso combinadas con tormentas.

En la zona de cordillera, en tanto, se espera cielo algo nublado, con condiciones más estables respecto a los días previos.