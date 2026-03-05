Vuelven a aumentar los peajes de Acceso Oeste y Panamericana: a cuánto están las tarifas con TelePASE

A partir del sábado 7 de marzo, habrá un nuevo incremento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste . Estos valores varían dependiendo el método que se elija para realizar el pago, siendo el más económico el abono a través de TelePASE .

De acuerdo con el periodista Jota Leonetti, los aumentos, según el tamaño y la cantidad de ejes del vehículo, promedian el 42%. Sin embargo, el monto más considerable afecta a aquellos que decidan abonar por fuera del sistema TelePASE , puesto que, en esos casos, el incremento alcanza el 100% debido a la duplicación del valor final.

A continuación, detallamos los nuevos montos de los peajes en la autopista Panamericana y Acceso Oeste:

La diferencia entre las dos modalidades queda marcada por el nuevo esquema: el pago sin TelePASE duplicará el importe respecto del pago electrónico.

Además del incremento tarifario, se incorporará una nueva modalidad de cobro en las cabinas de peaje de las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste. Se instalarán tótems para que los usuarios puedan pagar con tarjetas y con QR. Esta modalidad ya fue implementada en la Autopista del Mercosur (AUMercosur), según lo informado por la agencia Noticias Argentinas.

Los peajes del Corredor Vial 18 aumentan un 100% en julio. Foto: Noticias Argentinas El monto de los peajes varía considerablemente dependiendo del uso de TelePASE. NA

A cuánto aumentan los peajes en Rutas Nacionales

En paralelo a la suba prevista en Panamericana y Acceso Oeste, se informó que, por disposición de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), las tarifas de los peajes en rutas nacionales registraron aumentos de hasta 19%. En ese esquema, se estableció un precio básico para autos de 1.500 pesos.

Precios de peajes en rutas nacionales:

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: 1.500 pesos.

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: 3.000 pesos.

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: 4.500 pesos.

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: 6.000 pesos.

Vehículos de 5 o 6 ejes: 7.500 pesos.

Vehículos de más de 6 ejes: 9.000 pesos.

A cuánto están los peajes en la Autopista Ricchieri

En la Autopista Ricchieri, los valores de los peajes son los siguientes:

Para motocicletas, el peaje será de 650 pesos y en hora pico ascenderá a 750 pesos. Para vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, el valor será de 1.300 pesos y en hora pico de 1.500 pesos.