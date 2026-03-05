Nonpalidece cierra el verano con varios shows a puro reggae: fechas, lugares y cómo conseguir las entradas

Tras una seguidilla de recitales en varias localidades, Nonpalidece se despide de la temporada con un show al aire libre. Todo lo que tenés que saber.

Nonpalidece se formó en 1996 en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Tras un verano de escenarios llenos y clima de celebración, Nonpalidece prepara un cierre potente el 27 de marzo en Buenos Aires, con un show al aire libre en el Patio del CC Konex.

El verano 2026 tuvo a Nonpalidece en movimiento constante. La banda atravesó distintas ciudades y volvió a comprobar algo que se siente en cada presentación: el reggae convoca, abraza y une.

Con paradas en El Bolsón, Monte Hermoso, Mar del Plata, Colón, Córdoba y otros puntos del país, el grupo sostuvo una seguidilla de fechas con alta asistencia. No fue una gira más. Fue una temporada marcada por el contacto directo con su gente y por un presente artístico que se nota en el escenario.

Nonpalidece Flyer Quilmes 28 de marzo 2026 - Feed El 28 de marzo, la banda se presentará en Área Costanera, Quilmes. Gentileza Nonpalidece Clásicos, potencia actual y una idea que se sostiene En el repertorio convivieron canciones esenciales con el empuje del Nonpalidece de hoy. Hubo lugar para los temas que el público quiere escuchar y también para la fuerza del formato en vivo, donde el grupo se siente más cómodo y contundente.

La respuesta fue inmediata: coros, saltos, manos arriba. Y una idea que aparece como bandera desde hace años volvió a tomar forma en cada fecha: el reggae es necesario.