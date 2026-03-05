Nonpalidece cierra el verano con varios shows a puro reggae: fechas, lugares y cómo conseguir las entradas
Tras una seguidilla de recitales en varias localidades, Nonpalidece se despide de la temporada con un show al aire libre. Todo lo que tenés que saber.
Tras un verano de escenarios llenos y clima de celebración, Nonpalidece prepara un cierre potente el 27 de marzo en Buenos Aires, con un show al aire libre en el Patio del CC Konex.
El verano 2026 tuvo a Nonpalidece en movimiento constante. La banda atravesó distintas ciudades y volvió a comprobar algo que se siente en cada presentación: el reggae convoca, abraza y une.
Con paradas en El Bolsón, Monte Hermoso, Mar del Plata, Colón, Córdoba y otros puntos del país, el grupo sostuvo una seguidilla de fechas con alta asistencia. No fue una gira más. Fue una temporada marcada por el contacto directo con su gente y por un presente artístico que se nota en el escenario.
Clásicos, potencia actual y una idea que se sostiene
En el repertorio convivieron canciones esenciales con el empuje del Nonpalidece de hoy. Hubo lugar para los temas que el público quiere escuchar y también para la fuerza del formato en vivo, donde el grupo se siente más cómodo y contundente.
La respuesta fue inmediata: coros, saltos, manos arriba. Y una idea que aparece como bandera desde hace años volvió a tomar forma en cada fecha: el reggae es necesario.
El gran cierre en Buenos Aires y las próximas fechas
Nonpalidece planea cerrar la temporada con la siguiente seguidilla de shows:
- El 7 de marzo tocarán en Encuentro Club, ubicado en calle Dr. Ignacio Arieta al 3680, en la localidad de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza.
- El 20 de marzo, en Bikini Disco (Gualeguaychú, Entre Ríos).
- El 28 de marzo, en el Área Costanera (Quilmes).
- El cruzará el Río de la Plata el 17 de abril en Montevideo Music Box, en Uruguay.
Ese camino tendrá su punto final el jueves 27 de marzo en el Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA). Será en el patio del espacio y al aire libre, con la promesa de una noche intensa para despedir una temporada que dejó huella.
Precios y cómo adquirir las entradas
Las entradas para el recital de Nonpalidece en el CC Konex se pueden adquirir a través de este link.
Los valores son los siguientes:
- Preventa $ 30.000 + service charge
- Anticipadas $ 35.000 + service charge
- General $ 40.000 + service charge