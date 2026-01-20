Vuelve a subir la temperatura en Mendoza y la máxima llegará a los 35°

El pronóstico anticipa un martes soleado y caluroso en Mendoza, con una máxima de 35° y sin fenómenos de relevancia en zonas urbanas.

Este martes llega con un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará dominada por el sol y el calor, con una máxima que alcanzará los 35° y una mínima que se ubicará en los 19°, en un contexto típico de pleno verano.

Durante gran parte del día el tiempo se mantendrá estable en el llano, sin precipitaciones ni alertas meteorológicas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían registrarse precipitaciones leves en zonas de Potrerillos y en sectores de alta montaña.

el-calor-sera-extremo-mendoza-hoy-y-manana-foto-santiago-taguamdz De cara a los próximos días, el calor seguirá siendo protagonista. El miércoles se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas. La máxima podría trepar hasta los 36° y la mínima será de 23°, mientras que en cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado.