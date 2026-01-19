Mendoza será sede de la Liga Nacional Femenina de vóley en el estadio Pacífico

Mendoza volverá a ubicarse en el centro del vóleibol femenino argentino al convertirse en sede de la Liga Nacional FeVA 2026 , un certamen que reunirá a 16 equipos de todo el país y que se disputará del 17 al 28 de febrero en el emblemático estadio Pacífico .

La presentación oficial se llevó a cabo este lunes en el Club General San Martín, donde dirigentes, autoridades deportivas y referentes institucionales dieron a conocer los detalles del torneo, considerado la segunda categoría más importante del vóley femenino nacional y que otorga dos ascensos a la Liga Argentina.

Además de su relevancia deportiva, el evento representa una oportunidad clave para potenciar la visibilidad del deporte femenino, promover la actividad competitiva en la provincia y generar movimiento turístico durante dos semanas de intensa competencia.

Del acto participaron Mauricio Ginestar, de la Subsecretaría de Deportes; Mariana Tonn, directora de Deportes de la Municipalidad de Capital; y Celia Montarulli, presidenta de la Federación Mendocina de Vóleibol, junto a integrantes de la dirigencia local, el cuerpo técnico y las jugadoras del equipo anfitrión.

Durante la presentación, las autoridades coincidieron en destacar la importancia de que Mendoza reciba una competencia de alcance nacional, tanto por el crecimiento del vóleibol femenino como por el impacto económico, social y cultural que genera un evento de estas características.

El presidente del Club General San Martín, Augusto Carignano, subrayó el trabajo realizado por la institución para ser elegida sede y remarcó que el torneo “es una oportunidad histórica para mostrar el potencial deportivo y organizativo de Mendoza”.

Equipos confirmados para la Liga Nacional Femenina de vóley

La provincia estará representada por Pacífico —campeón de la Liga Federal Femenina 2025—, Club Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín, que buscarán uno de los dos ascensos disponibles.

Los equipos participantes de la Liga Nacional Femenina de Vóleibol 2026 son: