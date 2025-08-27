¿Vuelve la ciclogénesis? El SMN anticipa un jueves soleado previo a la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa para este jueves 28 de agosto un panorama climático con jornadas soleadas y temperaturas agradables en el norte y centro del país, mientras que el pronóstico prevé que el sur enfrente nubosidad, posibles lluvias y vientos intensos.

Tras días de clima primaveral en gran parte de Argentina, los pronósticos meteorológicos advierten que el próximo fin de semana se formará una nueva ciclogénesis en el centro del país. Este evento, asociado popularmente con la Tormenta de Santa Rosa, ocurrirá entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto y tendrá como principales protagonistas las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral.

Para este jueves, en el norte argentino, ciudades como San Miguel de Tucumán y las Cataratas del Iguazú tendrán una jornada soleada, con máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas frescas que rondarán los 7 a 13 grados. En el Litoral, Santa Fe también disfrutará de un día primaveral, con registros térmicos entre los 9 y 24 grados.

La franja central del país mostrará condiciones similares. En Córdoba y Buenos Aires, los termómetros treparán hasta los 19 y 23 grados bajo un cielo mayormente despejado. Mendoza, por su parte, tendrá nubosidad variable, con una máxima de 23 grados.

Hacia la Patagonia, el panorama cambia. En Neuquén se prevé nubosidad intermitente con una máxima que alcanzará los 24 grados, mientras que en Viedma las marcas oscilarán entre 11 y 22 grados.

Más al sur, Esquel y Comodoro Rivadavia tendrán un jueves fresco y parcialmente nublado, con máximas de 16 y 11 grados respectivamente. En tanto, en El Calafate y Río Gallegos las condiciones se mantendrán frías, con registros que apenas llegarán a los 7 y 10 grados. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la jornada se anticipa nubosa, con temperaturas que irán de los 2 a los 8 grados.

El anticipo del SMN

De acuerdo con los modelos internacionales, para el finde semana y en coincidencia con la Tormenta de Santa Rosa, las precipitaciones podrán dejar acumulados superiores a los 100 milímetros en cortos períodos de tiempo. La situación preocupa especialmente en zonas como el centro-noroeste bonaerense, donde ya hay más de un millón de hectáreas inundadas y localidades muy afectadas como Bolívar, Pehuajó, Lincoln, 9 de Julio y Carlos Casares.

En la región cuyana, los especialistas señalan al sur de Mendoza y de San Luis como sectores críticos. Allí, donde normalmente llueve entre 15 y 20 mm en todo agosto, se podrían acumular hasta 80 mm en pocas horas, generando serias complicaciones.

Además de las lluvias, se prevén fuertes vientos del sector sur. Según los reportes, las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 80 km/h, afectando principalmente a Córdoba, La Pampa y Cuyo, donde se espera la mayor intensidad.

Cabe recordar que apenas una semana atrás, otra ciclogénesis provocó lluvias históricas en Buenos Aires, Capital Federal y el Litoral, con registros que superaron los 100 mm en solo 48 horas, dejando en apenas dos días más agua que la habitual de todo el mes de agosto.