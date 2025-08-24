Alertas meteorológicas: ráfagas de más de 120 km/h y lluvias intensas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas amarillas y naranjas por fuertes vientos y lluvias en distintas regiones del país.

Zonas cordilleranas y del sur del país bajo alerta por vientos y lluvias este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió diversas advertencias para este domingo que afectan a gran parte de la Argentina. Las alertas comprenden vientos de distinta intensidad, lluvias persistentes en la cordillera patagónica y la presencia de viento Zonda en el norte del país.

Las provincias de Buenos Aires (sur), La Pampa (sur), Neuquén (sur), Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego están bajo alerta por vientos. En la cordillera de Río Negro, y en el oeste y centro de Chubut, la advertencia es de nivel naranja: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h”, indicó el SMN.

En el resto de estas provincias, la alerta es amarilla. El organismo señaló que los vientos soplarán del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

En la provincia de Jujuy rige una alerta por viento Zonda. El fenómeno podrá desarrollarse con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h en forma puntual. Este evento, según el SMN, provocará reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad muy bajas.

En la cordillera de Neuquén, Río Negro y Chubut rige una alerta amarilla por lluvias. El organismo anticipó precipitaciones persistentes, algunas localmente fuertes, con valores acumulados entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en sectores puntuales. En zonas altas, la lluvia podría presentarse en forma de nieve o combinada con ella.