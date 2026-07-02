Vuelve la atención médica gratis en CABA: cómo sacar turno
El programa Más Servicios en tu Barrio ya tiene el cronograma confirmado para brindar asistencia médica gratuita en CABA. Además, acerca trámites clave.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) confirmó el cronograma de julio de un programa clave para los porteños. Se trata de Más Servicios en tu Barrio, la iniciativa que acerca atención médica y trámites gratuitos a distintos barrios, algunos con turno previo.
La propuesta busca facilitar el acceso a servicios de salud básicos para los vecinos, incluso brinda asistencia de odontología, uno de los servicios sanitarios más costosos.
En tanto, otros de los operativos más demandados es el oftalmológico, que ofrece evaluación visual y, si corresponde, retirar los anteojos sin cargo en la fecha y el lugar indicados después del examen.
Cómo solicitar un turno
Tanto la atención odontológica como la oftalmológica requieren turno previo. Los cupos se habilitan todos los viernes a las 14 a través de los formularios publicados en la turnera disponible en el perfil oficial de Instagram de Más Servicios en tu Barrio.
Como la demanda suele ser alta, las autoridades recomiendan completar la inscripción apenas se habilitan los formularios, ya que los turnos son limitados.
Cronograma de julio 2026
Los operativos funcionarán de 9 a 14 horas durante todo el mes.
Semana del 1 al 3
- Miércoles 1 de julio: Club Atlético Barracas Juniors (Gral. Hornos 1850, Barracas): atención odontológica
- Jueves 2 de julio: Club Social y Deportivo Pinocho (Manuela Pedraza 5139, Villa Urquiza): atención oftalmológica
- Viernes 3 de julio: El Poli (Av. Crámer 3249, Núñez): atención odontológica
Semana del 6 al 8
- Lunes 6 de julio: Club Huracán (Gral. Urquiza 2247, Parque Patricios): operativo para personas mayores con atención odontológica y oftalmológica
- Martes 7 de julio: Centro Comunitario (Vicuña 885, Retiro): atención oftalmológica
- Miércoles 8 de julio: Estrella de Boedo (Treinta y Tres Orientales 1129, Boedo): atención odontológica
Semana del 13 al 17
- Lunes 13 de julio: Cildañez Comunitario (Echeandía 4420, Parque Avellaneda): atención oftalmológica. SUM Samoré (Dellépiane Sur 4684, Barrio Samoré): atención odontológica
- Martes 14 de julio: Club Unión Devoto Social Allende (Melincué 4656, Villa Devoto): atención oftalmológica
- Miércoles 15 de julio: Barrio Rodrigo Bueno (Yma Sumac 1070, Puerto Madero): atención oftalmológica. Sede Comunal 1 (Humberto 1° 250, San Telmo): atención odontológica
- Jueves 16 de julio: Club Social Colón (Zañartú 817, Parque Chacabuco): atención oftalmológica
- Viernes 17 de julio: Club Social y Deportivo Bohemios (Necochea 948, La Boca): atención odontológica
Semana del 20 al 24
- Lunes 20 de julio: Jóvenes Deportistas (Av. Soldado de la Frontera 5230, Villa Lugano): atención odontológica y oftalmológica
- Martes 21 de julio: Club Ferro Carril Oeste (Federico García Lorca 350, Caballito): atención oftalmológica
- Miércoles 22 de julio: Bristol F.C. (La Rioja 1865, Parque Patricios): atención odontológica
- Jueves 23 de julio: Club El Alba (Joaquín V. González 2469, Villa del Parque): atención oftalmológica
- Viernes 24 de julio: Club Atlético Atlanta (Humboldt 370, Villa Crespo): atención odontológica
Semana del 27 al 31 de julio
- Lunes 27 de julio: Club San Telmo (Cochabamba 657, San Telmo): atención odontológica y oftalmológica
- Martes 28 de julio: Club José Soldati (Av. Lafuente 2931, Villa Soldati): atención oftalmológica
- Miércoles 29 de julio: Club Nueva Estrella (Santander 4602, Villa Lugano): atención odontológica
- Jueves 30 de julio: Biblioteca Benito Lynch (Trupe 6714, Mataderos): atención oftalmológica
- Viernes 31 de julio: Club Social y Deportivo Franja de Oro (Av. Amancio Alcorta 3960, Nueva Pompeya): atención odontológica