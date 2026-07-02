Vuelve la atención médica gratis en CABA: cómo sacar turno

El programa Más Servicios en tu Barrio ya tiene el cronograma confirmado para brindar asistencia médica gratuita en CABA. Además, acerca trámites clave.

El programa Más Servicios en tu Barrio brinda atención odontológica y oftalmológica gratuita. Foto: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) confirmó el cronograma de julio de un programa clave para los porteños. Se trata de Más Servicios en tu Barrio, la iniciativa que acerca atención médica y trámites gratuitos a distintos barrios, algunos con turno previo.

La propuesta busca facilitar el acceso a servicios de salud básicos para los vecinos, incluso brinda asistencia de odontología, uno de los servicios sanitarios más costosos.

En tanto, otros de los operativos más demandados es el oftalmológico, que ofrece evaluación visual y, si corresponde, retirar los anteojos sin cargo en la fecha y el lugar indicados después del examen.

Uno de los servicios que se brindan gratuitamente en CABA es la atenció oftalmológica. Cómo solicitar un turno Tanto la atención odontológica como la oftalmológica requieren turno previo. Los cupos se habilitan todos los viernes a las 14 a través de los formularios publicados en la turnera disponible en el perfil oficial de Instagram de Más Servicios en tu Barrio.

Como la demanda suele ser alta, las autoridades recomiendan completar la inscripción apenas se habilitan los formularios, ya que los turnos son limitados.