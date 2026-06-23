CABA ofrece atención médica gratis: cómo sacar turno y dónde estará el operativo

Los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya pueden reservar turnos para acceder a controles odontológicos y oftalmológicos gratuitos a través del programa Más Servicios en tu Barrio. La iniciativa recorrerá distintos barrios durante la semana y, además de prestaciones de salud, ofrecerá asesoramiento y la realización de trámites.

El Gobierno porteño recordó que los cupos para las consultas médicas son limitados, por lo que recomendó solicitar el turno apenas se habilite la inscripción.

Los turnos para ambas especialidades se habilitan todos los viernes desde las 14 y deben reservarse a través de la turnera online disponible en las redes sociales oficiales del programa Más Servicios en tu Barrio.

Debido a la alta demanda, especialmente en los controles visuales, las autoridades aconsejan realizar la inscripción apenas se abren los cupos.

Uno de los beneficios del operativo es que quienes necesiten corrección visual podrán acceder a la entrega gratuita de lentes recetados luego de la evaluación realizada por los profesionales.

Dónde hay atención gratuita en CABA

Los operativos funcionarán de 9 a 14 en distintos puntos de la Ciudad.

Martes 23 de junio

Plaza Salaberry, Mataderos (Avenida Juan Bautista Alberdi y Pilar).

Atención oftalmológica.

Miércoles 24 de junio

Plaza Manuel Belgrano, Belgrano (Avenida Juramento y Cuba).

Atención odontológica.

Jueves 25 de junio

Complejo Soldati, Villa Soldati (Corrales 3491).

Atención oftalmológica.

Viernes 26 de junio

Plaza Constitución (Avenida Juan de Garay y Lima).

Atención odontológica.

Sábado 27 de junio

Barrio 15, Villa Lugano (Herrera y Zuviría).

Atención odontológica y oftalmológica.

Qué otros servicios hay en los operativos

Además de los controles médicos, el programa permite realizar trámites y recibir asesoramiento sobre distintos servicios y organismos, entre ellos:

AGIP.

ANSES.

Mi BA.

Tarjeta SUBE.

Defensa al Consumidor.

Mediación y convivencia vecinal.

Subsidios de luz, agua y gas.

Gestión de DNI y Pasaporte (con cupos limitados).

Programas educativos e inscripciones escolares.

También participa el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad brindando orientación sobre reclamos y consultas.

Vacunación, controles de salud y atención para mascotas

Durante las jornadas, los vecinos también pueden acceder de forma gratuita a vacunación antigripal y contra el COVID-19, controles de presión arterial y asesoramiento sanitario.

Además, hay un espacio destinado a las mascotas con vacunación antirrábica, castraciones con turno previo, desparasitación, tratamiento contra la sarna, detección de zoonosis y diagnóstico de psitacosis en aves.